¿Por qué cientos de hombres se están dando de la mano en Holanda?

El pasado domingo de madrugada, Jasper Vernes-Sewratan de 35 años y Ronnie Sewratan-Vernes, de 31, denunciaron haber sido víctimas de una agresión cuando volvían a su casa.

Estos dos ciudadanos de Arnhem, una ciudad situada al este de Países Bajos, fueron atacados por un grupo de jóvenes por un solo motivo: la pareja caminaba junta de la mano. Y eran dos hombres. Describieron la agresión homófoba en una publicación de Facebook que muy pronto fue compartida más de 7.500 veces y recibió más de 21.800 reacciones.

Las redes sociales holandesas se llenaron de mensajes de apoyo e indignación ante esta muestra de violencia, definida por uno de los miembros de la pareja como “un delito de odio contra los gais”. Una de las que alzó la voz contra la agresión homófoba fue la periodista holandesa, Barbara Barend, que tuiteó la siguiente petición:

¿Pueden esta semana todos los hombres (heterosexuales y homosexuales) caminar unidos de las manos? Muy pronto la propuesta de la periodista comenzó a dar sus frutos y holandeses de todas las edades, condición sexual, anónimos y famosos se dieron de la mano bajo el hashtag #allemannenhandinhand (todos los hombres de la mano).

Por ejemplo, el vice primer Ministro de los Países Bajos, Lodewijk Asscher, publicó esta imagen de sí mismo de la mano con su compañero del Partido Laborista, Jeroen Dijsselbloem, con el hashtag #allemannenhandinhand.

Male colleagues from the Dutch Embassy London holding hands in protest against violence towards the LGBTQIA community. #allemannenhandinhand pic.twitter.com/Bp6Mz6UiyY