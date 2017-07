La agresión racista de un anfitrión de Airbnb a una artista en Ámsterdam

La artista africana Sibhale Steve acudió a Ámsterdam para asistir a una exposición de arte a la que había sido invitada. Se alojó junto a otras artistas en un piso de Airbnb. Una vez que finalizó el evento artístico, las jóvenes regresaron al apartamento para recoger sus cosas. Debían abandonar el alojamiento a las 11 de la mañana, sin embargo, se retrasaron unos 30 minutos.

El anfitrión, enormemente alterado, les increpó que tenían que irse ya. Ellas le contestaron que tan solo tardaban unos minutos más en salir hasta que el hombre comenzó a empujar a Sibhale y a tirar el equipaje de las cuatro mujeres por las escaleras. "¡Esto no es África!", les gritó mientras las forcejeaba con ellas para sacarlas del apartamento.

En uno de los empujones Sibhale cayó por las escaleras. Su amiga, aterrorizada, siguió grabando la escena con su móvil. La mujer yacía en el suelo, inconsciente. Después de percatarse de la gravedad de la situación, el hombre corrió a socorrerla. Tuvo que ser traslada al hospital en ambulancia. El anfitrión ha sido detenido y podría enfrentarse a un delito por intento de asesinato.

"El motivo fue que no habíamos dejado el apartamento a las 11", cuenta la artista en un vídeo que ella misma ha colgado en Youtube. "Le pedimos disculpas y le dijimos que ya estábamos listas para salir, pero él no hacía más que decirnos que nos largásemos de la casa", una actitud que las cuatro jóvenes han denunciando como agresión racista.

"'Tú te crees una artista y no eres nada. Esto no es África', me llegó a decir", asegura Sibhale en el vídeo en el que aparece con un ojo morado y contusiones en la muñeca. La artista decidió contar su versión dos días después de la agresión.

La plataforma Airbnb les ha comunicado que pueden contar con su total apoyo para resolver la situación y que tomarían las acciones pertinentes para condenar la conducta "intolerable" del hombre.