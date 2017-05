Los agentes del FBI lamentan el despido de su director como si hubiese muerto

El FBI lamenta la pérdida de su director, James Comey. Después que Donald Trump despidiera esta semana al hombre que dirigía la investigación sobre los vínculos entre el equipo del presidente de EEUU y Rusia, al menos una docena de agentes han expresado sus condolencias cambiando su foto de perfil de Facebook por una junto a Comey o únicamente de él, según informa The Daily Beast.

Un gesto que normalmente se destina a compañeros que fallecen estando de servicio. A pesar de que ese no es el caso de Comey, Trump en persona ha reconocido que se le despidió mientras investigaba un asunto que tocaba directamente su administración.

"El verdadero impacto será la desconfianza que habrá en la agencia bajo el liderazgo del nuevo director. No importa quién obtenga el puesto habrá una nube de sospechas por culpa del presidente. Esa mala fe me hará más difícil hacer mi trabajo", dijo un agente en la red social.

Ahora, la investigación que pudo acabar con la carrera de Comey ha pasado a ser liderada por el que era el subdirector de la agencia de investigación, Andrew McCabe, que ha pasado a ser jefe interno. Al declarar ayer ante el Senado, aseguró que el desafortunado final de su predecesor no repercutirá en la investigación y que a partir de ahora no reportarán de forma rutinaria a la Casa Blanca sobre sus avances.

Getty Images

"El trabajo de los hombres y las mujeres del FBI continúa a pesar del cambio de circunstancias. Hasta la fecha no ha habido ningún esfuerzo para impedir nuestra investigación. En otras palabras, no se puede impedir que los agentes del FBI hagan lo correcto", explicó en respuesta al senador republicano de Florida, Marco Rubio ante el Senado.

Pero por mucho que la investigación siga adelante, el panorama en la agencia de investigación no volverá a ser el mismo. Según informó The New York Times, un alto cargo del FBI reconoció que con este improcedente gesto, Trump había mancillado su reputación entre los agentes. Incluso entre los muchos conservadores que le apoyaron para que llegara a la presidencia.

Tanto los agentes como McCabe se han preocupado por limpiar la reputación de Comey negando las palabras con las que la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, sostuvo que había perdido la confianza de la mayoría de sus compañeros.

Como dijo McCabe ante el Senado, "el director Comey contó con un amplio apoyo dentro del FBI y hoy aún lo tiene. La gran mayoría de los empleados del FBI disfrutaron de una profunda y positiva conexión con el director Comey".