Le internaron para tratarle su adicción a internet, y salió muerto a los 2 días

Allí se va a sufrir. Y no hablamos solo del mono por no tener una buena conexión de banda ancha a mano. No, el castigo va más allá de eso.

Cualquiera que haya visto imágenes de alguno de los centros para adictos a Internet que han proliferado en China sabe que esas instituciones se parecen más a un cuartel militar que a un centro terapéutico. Y todos hemos oído hablar de los excesos que se cometen en nombre de la disciplina castrense. Unos kilos de más, una mirada desafiante, un gesto considerado inapropiado, y cualquiera puede quedar marcado como el “recluta patoso” de turno, el que se lleva todos los palos, a veces verbales, a veces físicos.

Algo así pasó a principios de mes en la localidad de Fuyang, en la provincia de Anhui. Con el agravante de que “el recluta patoso” de turno acabó muerto.

Liu Dongmei y su esposo llevaban tiempo preocupados por los hábitos de su hijo adolescente. Li Ao pasaba demasiadas horas frente al ordenador. No sabían que hacer para apartarle de la pantalla. Así que al final se decidieron a buscar ayuda externa.

La pareja optó por mandar a Li a un centro que decía usar una mezcla de “terapias psicológicas y entrenamiento físico” para tratar a niños y jóvenes de su adicción a internet. 4.300 dólares por 180 días de tratamiento.

Dejaron al chaval en el centro el 3 de agosto por la noche. Dos días después, recibían una llamada en la que se les informaba de que su hijo había sido llevado de urgencia al hospital, donde había muerto. Tenía 18 años.

La causa exacta de la muerte no se conoce. Los doctores que atendieron al joven explicaron a los padres que el chico llegó al centro médico con múltiples lesiones externas e internas. Liu asegura que el cuerpo sin vida de su hijo estaba “completamente cubierto de cicatrices, de la cabeza a los pies”.

“Cuando le mandamos al centro estaba perfectamente bien. ¿Cómo puede ser que muriera en el espacio de 48 horas?”, se pregunta la madre desde las páginas del diario Anhui Shangbao.

Este nuevo epidosio ha vuelto a poner en el punto de mira a unos centros desde siempre polémicos, por su propia naturaleza y por sus métodos. Los relatos de golpes, privación de sueño, vejaciones y hasta terapias de electroshock son recurrentes desde el lado de los “pacientes”. A la vez, la lista de víctimas mortales sigue creciendo.

En los últimos años se han reportado varias muertes achacables a excesos de violencia. En 2009, el joven Deng Senshan, de 15 años, falleció a consecuencia de los golpes que recibió en su primer día en el Qihang Salvation Training Camp de Nanning. Un año después, otro joven murió apaleado en la Beiteng School de Changsha. Ambas muertes llevaron al Ministerio de Salud chino a intervenir y establecer unas líneas de actuación para estos centros de internamiento en las que se prohibe el uso del castigo físico, la cirugía destructiva y el encierro forzoso. Pero las muertes han seguido llegando. Una joven de 19 años con heridas en cuello y cabeza en 2014, un chaval de 15 años apaleado hasta la muerte en 2015, el hijo de Liu este mismo agosto...

El año pasado China quedó conmocionada al conocer la historia de Chen Xin, una joven de 16 años que ató a su madre a una silla y la dejó morir de hambre como venganza por haberla internado en un centro especializado en “tratar adicciones y a jóvenes rebeldes” en el que fue víctima de vejaciones varias. La muerte de Li ha vuelto a avivar el debate.

¿Son realmente efectivos esta clase de tratamientos?

¿Deben prohibirse este tipo de centros?