A este joven acampado le despertó un sonido “crujiente”: era un oso mordiéndole la cabeza

Crédito de la imagen CBS.

En torno a las cuatro de la madrugada, unos crujidos despertaron a Dylan, de 19 años, mientras dormía en su saco de dormir en el parque natural Glacier View Ranch, a unos 77 km de Denver, Colorado.

"El sonido crujiente, supongo, era de los dientes chirriando contra mi cráneo mientras me mordía". Un oso negro había cogido a Dylan por la cabeza y lo estaba arrastrando por el suelo. Dylan gritó y lo golpeó hasta que, finalmente , después de arrastrarlo 3 o 4 metros, el animal optó por dejarlo libre y marcharse.

Estas son las marcas que le dejó el ataque:

Marks left by bear. Dylan tells us he teaches wilderness survival at #GlacierViewRanch camp-- clearly, no one more qualified! Story at 5p. pic.twitter.com/eDWCM323YX