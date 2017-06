Trump vende armas a Catar después de decir que los cataríes financian el terrorismo

Podría decirse que el presidente Donald Trump es un maestro de los mensajes contradictorios. Y no, no nos referimos a su críptico covfefe, sino a los últimos movimientos del Gobierno estadounidense con Catar en plena crisis diplomática en el Golfo.

Desde que la semana pasada la mayoría de los países vecinos de Catar, alentados por Arabia Saudí, rompieran las relaciones comerciales, diplomáticas y de transporte con la monarquía catarí, Estados Unidos ha ido virando sus posiciones en el conflicto casi cada día, en un tira y afloja constante.

El 9 de junio, Donald Trump se pronunciaba acerca de esta crisis diplomática en el Golfo durante una rueda de prensa con el presidente de Rumanía, Klaus Ihoannis. “Catar ha sido históricamente una fuente de financiación del terrorismo en un nivel muy alto”, declaró el presidente norteamericano. “Tiene que acabar la financiación y la promoción de la ideología extremista que enseña a la gente a matar a otras personas y llena sus mentes de odio e intolerancia. Quiero llamar a todas las demás naciones a detener esto de inmediato… no voy a nombrar a otros países”, añadió Trump.

Además, Trump agradeció a su “amigo” el rey Salmán de Arabia Saudí y “a todos los países que participaron en la histórica” cumbre regional a la que asistió durante su visita en mayo a Riad. “Nunca ha habido nada como esa cumbre y quizá nunca lo vuelva a haber. Ojalá sea el comienzo del fin de la financiación del terrorismo, lo que, por tanto, sería el comienzo del fin del terrorismo”, incidió Trump.

Recordemos que durante esa visita a Arabia Saudí el presidente Trump firmó el mayor contrato armamentístico de la historia de Estados Unidos que se traduce en 110.000 millones de dólares en armas.

Pues bien, ayer Estados Unidos hizo suyo el dicho una de cal y otra de arena y firmó un acuerdo comercial de venta de armas con… la monarquía catarí. En concreto, EEUU acordó la venta de jets F-15 al país por un valor de 12.000 millones de dólares.

Qatar signs LOA for the purchase of the F-15QA fighter jets creating 60,000 new jobs in 42 states across the United States pic.twitter.com/tnOAC3KGma