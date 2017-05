La última protesta contra Donald Trump ha sucedido...en su propio campo de golf

Una mezcla entre protesta, performance artística y de ejercicio de acrosport en clase de educación física. Así podría catalogarse la última demostración del rechazo que una parte de la población norteamericana siente hacia su presidente. El sábado por la mañana cientos de manifestantes se reunieron en el Club de Golf Nacional Trump, en el Rancho de Palos Verdes (Los Ángeles) para deletrear la palabra ¡RESISTE! en medio de un parque público situado dentro del recinto. 200 personas, miembros de un grupo conocido como Indivisible San Pedro, juntaron sus cuerpos para dibujar la palabra en el suelo y posteriormente colgaron la foto en las redes sociales.

200 members of Indivisible San Pedro form the word RESIST! Sat. at Trump National Golf Course, Rancho Palos Verdes, CA. #standindivisible pic.twitter.com/QoRDWsdrkT