Una activista estadounidense se enfrenta a un año de cárcel por reírse en el Congreso

Desiree Fairooz es una activista estadounidense de la organización Code Pink, una oenegé de mujeres que luchan por la paz en el mundo, tiene 61 años y ahora podría ir a la cárcel durante un año por reírse en el Congreso durante la sesión de confirmación de Jeff Sessions como fiscal general.

Protesters interrupt Jeff Sessions at confirmation hearing for attorney general before being escorted out by police https://t.co/tfO4rYvmnQ pic.twitter.com/hSM70TihDx