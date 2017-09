Se acaba de producir una explosión en el metro de Londres

La policía de Londres investiga en estos momentos una explosión que ha ocurrido en el metro de Londres a primera hora de la mañana. En la parada de Parsons Green ha explotado un artefacto que se encontraba en un vagón dentro de un cubo de pintura oculto en una bolsa de supermercado.

Los testigos cuentan que vieron "una bola de fuego volando por el vagón". Hay varios heridos con quemaduras y se ha producido una estampida justo después del hecho. La policía ya ha confirmado que la explosión es un atentado terrorista.

One man revealed the damage he sustained on the train, saying 'charred head from the fireball at Parsons Green' https://t.co/nUUp44YkJi pic.twitter.com/XQPwAbio0Z