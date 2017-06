Lo más raro que verás hoy es el extraño intento de abrazo de Marco Rubio a Ivanka Trump

No lo ves del todo claro, pero te has decidido a atacar. En tu cabeza resuena la voz de tu madre diciendo "el no ya lo tienes", y otras ochocientas frases de mierda como que "el que no arriesga no gana" y que "huir es de cobardes", y otras que las contradicen, como que "el cementerio está lleno de valientes".

En fin, da igual, que a más lo pienses peor. A la de tres: uno, dos, tres... Vale, no, a la de 10. Mira, da igual, te lanzas y punto. El tiempo se ralentiza. Tu boca está a dos centímetros de la suya, cierras los ojos y de repente notas un tacto como de polipiel barato en tus labios. En el último momento te ha hecho un quiebro y el beso de tu vida se ha convertido en un humillante abrazo con sabor a chupa de casicuero del Zara. Amigo, te acaban de hacer la cobra.

Hay quien no ha vivido una cobra en la vida, hay quien la vive cada finde, hay quien tiene clavada la espinita de aquella única vez que le pasó y le marcó forever (Pierre, verano de 2007, no te lo perdonaré nunca). Pero sea cual sea tu nivel de trauma con las cobras, ten clara una cosa, hay algo más triste que te hagan la cobra con un beso: que te la hagan con un abrazo.

Marco Rubio "hugging" Ivanka Trump is so painful it's covered by Obamacare https://t.co/s1YEF0UtH0 pic.twitter.com/2Ui6BNJowG — HuffPost Comedy (@HuffPostComedy) 20 de junio de 2017

"Marco Rubio 'abrazando' a Ivanka Trump duele tanto que está cubierto por la Obamacare".

Este es el abrazo que el senador Marco Rubio le intentó dar a Ivanka Trump. Mirad que bajón. Si Kurt Cobain hubiese visto esto, probablemente hubiese adelantado su suicidio. En serio, que lástima todo.

When you go in for the hug and immediately regret it pic.twitter.com/RgZTpvruRK — Mark Gongloff (@markgongloff) 20 de junio de 2017

"Cuando aceptas el abrazo pero automáticamente te arrepientes".

"— Te he retuiteado esta mañana.

— Lo sé.

— Dame un abrazo.

— No lo hagas".

I knew Marco Rubio's hug looked familiar pic.twitter.com/r83yLkhhTI — A Cold Rog (@iamtherog) 20 de junio de 2017

"Ya sabía yo que el abrazo de Marco Rubio me resultaba familiar".

*Rubio after waiting for two hours behind the pillar"Wow, Ivanka, what a surprise. It's so good to see you again." pic.twitter.com/qsxBXwpstp — Don Moynihan (@donmoyn) 20 de junio de 2017

"*Rubio después de esperar dos horas escondido detrás de una columna*

Wow, Ivanka, qué sorpresa. Es genial volverte a ver"

Miradla a ella, rígida como un palito de pescado congelado. Qué grima.

"Opciones:

Apartarse

Empujar exstendiendo

Pose de estatua".

Aunque Marco Rubio haya intentando aparentar que se lo toma a cachondeito...

BREAKING NEWS: Additional photo from moments right after today's alleged failed hug provide new details to this developing story. pic.twitter.com/TFyhB2cQuM — Marco Rubio (@marcorubio) 20 de junio de 2017

"Noticias de última hora: una foto adicional del momento posterior del abrazo fallido nos provee con nuevos detalles sobre esta historia en desarrollo".

... e Ivanka esté dándole una palmadita en el hombro a través de Twitter.

Fake news! Marco is an excellent hugger... https://t.co/Dk7XXRQlX8 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 20 de junio de 2017

"¡Noticias falsas! Marco es un abrazador genial...".

No nos engañan, nadie olvida tan pronto una cobra. (Perdiste la oportunidad de tu vida, Pierre, tenlo claro).