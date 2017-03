Zara enciende la polémica con una campaña sobre “curvas”... con modelos delgadas

Con su campaña “Love your curves” (ama tus curvas), Zara invita a las mujeres a celebrar sus curvas.

¿El problema?

En algunos de sus carteles aparecen modelos cuyos cuerpos están muy lejos de lo que se entiende por “formas curvilíneas”.

La campaña lleva en marcha desde el pasado mes de enero, pero ahora se ha vuelto viral tras un tuit de denuncia de la locutora radiofónica irlandesa Muireann O’Connell.

You have got to be shitting me, Zara. pic.twitter.com/tiOsJv5AVy

"Debes estar tomándome el pelo, Zara".

El tuit ha sido retuiteado cerca de 12.000 veces y tiene 23.000 “favoritos”.

Tal y como ha recalcado O’Connell, el problema no recae en el aspecto de las modelos, sino en la distorsión de conceptos.

Parece como si el departamento de marketing de la compañía hubiese querido aprovechar la inercia positiva de la oleada pro-curvas que en los últimos tiempos parece haberse infiltrado en el universo de la moda, pero sin tener en cuenta que de lo que se trata es de promocionar la diversidad de cuerpos y no los mismos cánones de siempre.

Desde Zara han explicado que, en realidad, la campaña no hace referencia a las chicas “con curvas” sino que a un modelo de pantalón que potencia la figura femenina.

Pero, claro, internet no ha tardado en sacar jugo a la polémica a base de memes.

También hay quién ha dicho que, quizá, lo que busca la cadena es otro tipo de mensaje integrador: uno que dice que mujeres con todo tipo de cuerpos deben celebrar sus curvas.

@PerezHilton isn't it possible that Zara is trying to help girls who see themselves as "sticks" to realize that they too have curves?