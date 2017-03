YouTube explica por qué bloqueo vídeos de contenido LGBT+... y pide disculpas

#YouTubeIsOverParty. Con este hashtag, miles de personas se quejaban en las redes de que YouTube estaba bloqueando contenidos populares del colectivo LGBT+.

El problema venía del Modo Restringido, un servicio que utiliza “marcadores especiales” para sus vídeos, restringiéndolos por edad e identificando y filtrando “contenido potencialmente inapropiado”.

Los vídeos que hablaban sobre historias, problemas y debates de esta comunidad fueron señalados por el algoritmo como inapropiados, de manera que se bloquearon para una gran parte de los usuarios.

En un principio, YouTube emitió con un pequeño comunicado en el que se disculpaba por las molestias, pero no asumían ningún error. Sin embargo, después de unas horas volvieron a lanzar un mensaje donde admitían que tenían la culpa de lo sucedido. En esta ocasión estaba firmado por Johanna Wright, vicepresidenta de gestión de productos de YouTube.

“Durante los últimos meses, y sobre todo durante los últimos días, desde la comunidad LGBT+ y otros sectores, hemos recibido un montón de preguntas sobre qué es el Modo Restringido y cómo funciona”, comienza la explicación.

Acto seguido, comenta que “esta característica no funciona de la manera que debería. Lo sentimos y lo vamos a arreglar”. Según Wright, el sistema “comete errores al entender el contexto y los matices cuando evalúa qué vídeos se deben poner en el modo restringido”. Y explica que los pertenecientes a la comunidad LGBT+ ya han pasado a ser públicos:

“Aunque el sistema nunca será 100% perfecto, debemos hacer y haremos un mejor trabajo. Gracias a tus comentarios, hemos revisado manualmente los vídeos y nos hemos asegurado de que ahora estén disponibles en el Modo Restringido”.

Sorry for all the confusion with Restricted Mode. Some videos have been incorrectly labeled and that’s not right. We're on it! More to come.