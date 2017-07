La última víctima de la censura en las redes sociales chinas es... Winnie the Pooh

El Gobierno chino tiene un nuevo enemigo. Amarillo, simpático, regordete y adicto a la miel. Según informa The Financial Times, el popular personaje de Disney, Winnie de Pooh, se ha convertido en uno de los objetivos principales de los censores chinos.

Durante el fin de semana, numerosas publicaciones en las que aparecía el nombre del osito han sido retiradas de Weibo, el Twitter chino. Además, una colección de gifs con la imagen de Winnie de Pooh han sido eliminados de la plataforma de mensajería WeChat.

Los intentos de publicar los caracteres chinos para el nombre de Winnie en Weibo devolvían un solo mensaje: "el contenido es ilegal". Esto se debe a que las palabras “prohibidas” se agregan a la lista negra de los censores.

Suena a broma, pero el motivo principal del odio a Winnie parece ser las mofas y comparaciones que circulan por internet y que relacionan al presidente chino Xi Jinping con el dibujo animado.

Todo comenzó en 2013 cuando se viralizó un montaje en el que aparecía una imagen de Pooh y Tigger junto con una fotografía de Xi con Obama.

A bear, however hard he tries, Falls foul of Chinese censors' eyes https://t.co/ToOCHHZT7I pic.twitter.com/8H9ITqIc1M