El virus WannaCry podría reactivarse hoy con una peligrosa segunda ola

El virus WannaCry sigue amenazando a todo el mundo después de convertirse en uno de los más peligrosos de la última década. El pasado fin de semana, este ataque informático de ransomware atacó a empresas de gran calado. En España, Telefónica fue la mayor afectada, pero también ha tenido otros grandes objetivos como hospitales del Sistema Nacional de Salud británico, el Ministerio de Interior ruso o empresas como Renault y FedEx.

Pese a que fue paralizado momentáneamente, el ataque ahora parece encontrarse en una “segunda ola” que podría afectar a los usuarios de Windows a partir de hoy lunes, ya que es cuando las empresas vuelven a estar activas.

Según la Agencia de Seguridad Cibernética de Reino Unido, este ataque que ha afectado a 150 países podría volver con mayor fuerza esta semana, por más que “no existen evidencias específicas”.

Vía Kapersky

Para evitar que esto ocurra, han aconsejado a las empresas que tomen varias medidas como “mantener los parches de los sistemas de seguridad actualizados” o “tener copias de seguridad de los datos importantes más importantes”. Son advertencias básicas que, sin embargo, no han evitado que el ataque se propagase por todo el globo.

El mayor problema que comporta es que se trata de un ataque de ransomware (es decir, que “secuestra” los ordenadores y pide un rescate monetario para liberar los datos), pero que se propaga como un gusano informático, sin necesidad de que se abra un archivo ni ninguna intervención humana. Los rescates que piden son de 300 hasta 600 dólares por usuario, aunque no han parecido tener mucho éxito. El domingo apenas habían recaudado más de 32.000 dólares.

“Cuando penetra en una infraestructura, no hay forma de pararlo”, explica para Reuters un investigador de la empresa de ciberseguridad Crowdstrike. Aun así, un informático británico de apenas 22 años que acaba de ser identificado como Marcus Hutchins (@MalwareTech), consiguió frenar el virus de manera accidental.

I will confess that I was unaware registering the domain would stop the malware until after i registered it, so initially it was accidental.