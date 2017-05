Diplomacia WTF: Ucrania manda a callar a Rusia en Twitter con un GIF de los Simpson

Aunque la idea de que un país tenga su propia cuenta verificada de Twitter oficial ya un poco extraña, esto es 2017 y todo es... bueno, un pelín raro. Antes de nada, démonos todos la mano para dar las gracias a todo el santoral porque España no tenga una de esas cuentas. Ya hacemos demasiado el ridículo sin necesidad de un becario ande tuiteando con un nivel de inglés de español medio.

Otros países más osados como Rusia y Ucrania sí se tiran a la piscina tuitera. Y no con una actitud de corbata de nudo prieto, para nada. Ayer mismo se enzarzaron en un beef que Ucrania intentó zanjar, nada más y nada menos, que con un GIF de Los Simpson. #Whatatimetobealive

Todo empezó cuando la cuenta oficial de Ucrania publicó este tuit diciendo que su país ya mantenía relaciones diplomáticas con Francia mucho antes de que Rusia entrase en escena.

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / Україна (@Ukraine) 30 de mayo de 2017

"Cuando Rusia dice que Ana de Kiev estableció relaciones entre Rusia y Francia, dejadnos recordaros la secuencia de acontecimientos".

La cuenta oficial de Rusia respondió que ellos estaban muy contentos de su historia común, pidiéndole a Ucrania que el pasado debería unirles, no separarles.

We are proud of our common history. 🇷🇺, 🇺🇦 & 🇧🇾 share the same historical heritage which should unite our nations, not divide us. pic.twitter.com/hdmkuGy22p — РоссиЯ 🇷🇺 (@Russia) 30 de mayo de 2017

"Estamos orgullosos de nuestra historia común. Rusia, Ucrania y Bielorrusia tienen el mismo pasado histórico y eso debería unir a nuestras naciones, no separarlas".

Algo que Ucrania trató de cerrar con este épico GIF de los Simpson, dejando caer que Rusia está deseando volver a los tiempos de la URSS.

"¿Nunca cambias, verdad?".

Aunque el minipunto por las risas en este caso sea para Ucrania, nadie puede negar que los rusos tengan la razón en esta trifulquilla. Sí, puede que cuando Kiev ya era una gran ciudad en donde ahora está Moscú solo hubiera un puñado de árboles congelados, pero lo cierto es que en las fechas históricas de las que se habla Rusia, Ucrania y Bielorrusia formaban parte de un Territorio denominado la Rus de Kiev, una federación de tribus eslavas orientales que permaneció unida hasta el siglo XIII.

Sorry, Ucrania, pero por quemar las fotos de la boda no podéis fingir que nunca hayáis estado casados, deal with it.

Don't be jealous, @Ukraine. In 1051 Kiev was capital of the united #Rus which included territories of modern 🇧🇾, 🇺🇦 and 🇷🇺. pic.twitter.com/TMX5KiGAPl — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 30 de mayo de 2017

"No estés celosa, Ucrania. En 1952 Kiev era la capital de la Rus de Kiev, que incluía los territorios modernos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia".