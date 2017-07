Este profesor australiano dice haber filmado al primer Tigre de Tasmania desde 1936

El 30 de junio, Paul Dayn un profesor de 52 años del sur de Australia, estaba en la zona de Moontha (península de Yorke) buscando la localización perfecta para fotografiar el amanecer cuando un animal se cruzó desde la distancia con el objetivo de su cámara.

En los segundos que dura la grabación podemos ver a un animal de cuatro patas que parece trotar saltando con sus patas traseras, un movimiento muy particular atribuido a los tigres de Tasmania. Oficialmente, el último tigre de Tasmania, un ejemplar llamado Benjamin, falleció en 1936 en el zoo Horbart's Beaumaris.

Desde ese día, la especie se ha considerado extinta, pero los avistamientos de supuestos avistamientos de estos animales tanto en la Isla de Tasmania como en la Australia Continental (donde los expertos consideran que la especie lleva 2000 años sin existir), nunca han cesado.

El profesor Day decidió compartir su experiencia en YouTube. En solo 5 días el vídeo tiene más de 160.000 visitas y un brutal debate entre el team "I want to believe".

"Tengo que confesar que era naturalmente escéptico hasta que vi el movimiento de los cuartos traseros de este animal. Corre como un marsupial y el perfil es correcto. Muy convincente... si es real".

"Su movimiento, el ángulo de sus piernas y su cola larga sin pelo me hace creer que es auténtico".

"Sí, lo sabía, aunque sean muy esquivos, todavía existen. Demasiados avistamientos de testigos creíbles".

Y los escépticos.

"No. Eso es un cánido con una pata rota. Puedes ver como está trotando a tres patas. Hay una pata trasera que no se está moviendo mientras salta. Lo siento, eso no es un tigre de Tasmania".

"El animal no se está moviendo en perpendicular a la cámara, el ángulo diagonal cambia la forma de los animales. Creo que es un zorro".

"Por favor esto no está suficientemente claro para llegar a la conclusión de que es un tilacino, y esa forma de correr es típica de un perro con la pata trasera herida. Estas teorías no explican dónde estas supuestas camadas de tigres de Tasmania se han estado escondiendo".

Bueno, y el de los cabreados.

"¿Te hubiera matado hacer zoom? Todas las grabaciones de tilacinos tienen que ser estúpidas imágenes de cosas borrosas con grano. Del tipo de las de ovnis y Big Foot que se ven por ahí. Y esta gente que asegura que son pruebas concluyentes son personas tristes y fraudulentas".

"Esa música es una mierda, y el animal está claramente corriendo con tres patas, está herido".

El propio Day tuvo dudas al respecto. "Estaba siguiendo la niebla porque pensaba que conseguiría una buena foto. Finalmente encontré un buen lugar y coloqué la cámara cuando vi algo por el rabillo del ojo", dijo a News Australia. "Al principio pensé que era un zorro cruzando por delante del sol, luego pensé que era un perro. No fue hasta que vi vídeos de otros avistamientos tilacinos en Facebook que la idea caló en mí. 'Me juego lo que sea a que eso es un tilacino', pensé".

Una de las personas que se han mostrado más convencidas de la autenticidad de la grabación de Day es Neil Waters, fundador del grupo Thylacine Awareness. Aunque reconoció que el vídeo le produjo un vuelco en el corazón, considera que hay que ser "precavido" con este tipo de imágenes.

Tan pronto como Waters vio el vídeo de Day viajó corriendo a la península de Yorke para conocerle. Waters considera que esta es la mejor evidencia hasta el momento de que el tigre de Tasmania no está extinto.

Exactamente igual que en los comentarios de YouTube, entre los expertos las opiniones sobre la grabación de Day no podrían estar más divididas. Para el zoólogo de la Universidad de Adelaine Kristofer Helgen, "las imágenes dejan mucho que desear" y la criatura tiene pinta de ser "un zorro probablemente cojo o lesionado".