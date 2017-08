Acusan a Kendall y Kylie Jenner de apropiarse de la cultura chola mexicana

Que acusen a Kylie y Kendall Jenner de apropiación cultural no es nada nuevo.

Pasó con su colección de diseños de camuflaje. En este caso, con pruebas evidentes de que había plagiado los diseños.

The black owned company that Kylie stole her camo clothes idea from is posting the receipts of when Kylie ordered from them and I'm LIVING pic.twitter.com/4r0xEwhw6o — Kelsha. (@kelshareese) 9 de junio de 2017

Pasó con sus camisetas de leyendas del rap con sus caras sobreimpresas.

Tupac & Biggie sweeties, I'm so sorry that Kylie & Kendall, who continue to steal from the black culture, tried to profit off your legacies. https://t.co/2I7wxaAtby — Jas 👑✨ (@itsjaswassup) 30 de junio de 2017

"Tupac y Biggie, queridos, siento que Kylie y Kendall, que continúan robando de la cultura negra, intentaran beneficiarse de vuestro legado".

Y está pasando ahora mismo con su colección de otoño/invierno 2017.

La responsable del nuevo melodrama tuitero de las Jenner es esta camisa de cuadros.

O, más bien, la forma en la que la han llevado para la sesión de fotos.

Para muchos que Kendall y Kylie se vistan como cholas es un claro ejemplo de apropiación cultural.

Y le gente se ha cabreado.

"Estoy feliz de que más personas estén aprendiendo a aceptar y apreciar la belleza de la cultura, pero la gente tiene que dejar de robar mierda".

"Si van a apropiarse de una cultura lo mínimo que podrían hacer es decir, 'Ey, tíos, nuestra nueva línea de ropa está inspirada en la cultura latina".

Mucho.

lmao first black culture and now chola culture pic.twitter.com/bedKmnrlzw — kelsey llama (@kelseylamae) 26 de agosto de 2017

"Me parto, primero la cultura negra y ahora la cultura chola".

"¿Kylie y Kendall, alguna vez tendréis vuestras propias ideas?".

smh they will never be original pic.twitter.com/30ieKyGAuP — irodim (@w0nderchink) 27 de agosto de 2017

"Pf, ¿serán originales alguna vez?".

Kendall & Kylie can charge 100+ for this style and be praised but let a chola wear it and its gangster and scary FUCK YOU pic.twitter.com/kdL06L7hRL — Dani (@thedailydanni) 27 de agosto de 2017

"Kendall y Kylie pueden cobrar más de 100 pavos por este estilo y que les hagan alabanzas, pero una chola lo lleva y es una mafiosa y da miedo. QUE TE JODAN".

En cuanto fueron conscientes de la que habían liado borraron la fotografía de la web.

Teniendo en cuenta que es como la tercera vez que las intentan ofrecer como sacrificio humano pro algo así, ¿estas chicas no se han planteado de cambiar de asesores?

[Vía Buzzfeed]