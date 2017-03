Despega el primer vuelo comercial para contemplar en directo la aurora austral

Durante la madrugada de este viernes despegó el primer vuelo comercial desde Nueva Zelanda hacia casi el Polo sur para ver la aurora astral durante más de cuatro horas.

Se trata de un viaje con 130 pasajeros en los que todos tenían ventanilla para tener una visión ininterrumpida. Sin embargo, se trata de un lujo que no todos se pueden permitir: un billete cuesta 4.000 NZD (2.596 €) en clase turista y 8.000 NZD (5.195 €) en business.

El avión cruzó hasta en dos ocasiones el paralelo 62 sur, rozando el Polo Sur, donde todos los pasajeros no solo compartieron asiento, sino una experiencia única que reflejaron bajo el haghstag #flighttothelights

"Hemos viajado dos tercios del camino hacia el Polo Sur, hemos visto un increíble despliegue de las luces, tenemos fotos preciosas y estabamos en casa a tiempo para el desayuno," señaló el científico Ian Griffin a TVNZ de Nueva Zelanda.

Woah! Nice trip through the southern auroral zone tonight on #flighttothelights Naked eye auroras were spectacular photographically! pic.twitter.com/QSaz0JHeeK