'Vivos se los llevaron': un documental para recordar a los 43 desaparecidos de Iguala

"¿Dónde están?, ¿qué puedo hacer? Esto no te deja vivir. Rendirnos o decir: 'creo que están muertos' es como matarlos nosotros mismos", dice Cristina, la abuela de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, en el documental Vivos se los llevaron.

Se trata del trabajo que retrata el suceso que tuvo lugar el 26 de setiembre de 2014 y que cambió la vida 43 familias para siempre. Este mal sueño, que aún no ha terminado, empezó cuando alumnos del Colegio de Maestros de Ayotzinapa fueron a Iguala, México, para hacerse con varios autobuses. Querían utilizarlos para participar en el acto conmemorativo de la matanza estudiantil de Tlatelolco de 1968 que tendría lugar en Ciudad de México.

Sin embargo, las cosas se torcieron cuando al salir de la central de autobuses fueron perseguidos por la policía. Aquello terminó en un tragedia que dejó 25 heridos, 3 muertos y 43 desaparecidos a los que no se ha vuelto a ver.

Este fatídico acontecimiento animó a la fotógrafa estadounidense, Emily Pederson, a mudarse al sur de México para retratar a los familiares de aquellos jóvenes durante 5 meses. El resultado fue este documental , con el que pretendía exigir que la investigación del caso fuese más exhaustiva y precisa. No lo consiguió.

La persecución de la policía terminó con 25 heridos, 3 muertos y con 43 desaparecidos a los que no se ha vuelto a ver

"Yo quería comunicar el costo humano de una tragedia que las autoridades no tienen voluntad de resolver. Parece que quieren dejarlos así por el resto de sus vidas", dijo Pederson a The New York Times.

A partir de aquella noche de setiembre, familiares y seres queridos de los 43 han vivido condenados a la incertidumbre de no saber qué ha sido de ellos. Un sentimiento que después de más de 2 años aún les acompaña, ya que la investigación por parte del gobierno no les a acercado a la verdad.

En enero de 2015, el fiscal general de México cerró el caso alegando que los estudiantes habían sido detenidos, asesinados e incinerados en un basurero por miembros del cártel de United Warriors tras asumir que formaban parte del cártel rival.

Esta versión ha sido rechazada por sus familias y por un equipo de expertos internacionales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanas creó para evaluar la investigación del Gobierno. "Ayotzinapa es el hecho que ha hecho relucir mejor la verdadera cara de México ante el público", añadió Pederson a The New York Times.

En 2015 se cerró el caso alegando que los estudiantes habían sido detenidos, asesinados e incinerados en un basurero por miembros del cártel de United Warriors

Estos jóvenes nunca han sido encontrados. Sus familiares y seres queridos no saben si siguen vivos o si están muertos, por lo que siguen buscándoles. Y no van a parar.

El título de este documental, Vivos se los llevaron, es el mismo lema que se utilizó en el país durante la "guerra sucia" de los setenta: "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". De este modo, se simboliza la lucha eterna contra la corrupción en la que viven muchas personas en México.

[Vía The New York Times]