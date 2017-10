El cruel juego en el que un grupo de amigos compiten por ligarse a la “más gorda y fea”

Sophie Stevenson, inglesa de 24 años, y Jesse Mateman, holandés de 21, se conocieron el pasado agosto en Barcelona, poco después de los atentados que desolaron la ciudad. Su historia, según Sophie, fue un romance millennial en toda regla: se gustaron, se acostaron y se agregaron en WhatsApp para que aquello no quedara en un lío de una noche.

Sophie y Jesse siguieron en contacto, hasta que ella se decidió a visitarle a Ámsterdam. "Nos acostamos en Barcelona y cuando volví a Reino Unido seguimos hablando cada día. Hablamos de tener una relación a distancia", dijo ella a Metro.

La joven se gastó casi 400 euros en vuelos y recorrió 600 km con la ilusión de reencontrarse con aquel chico del que se había prendado una noche de verano pero, al llegar al aeropuerto, allí no había nadie esperándola.

Después de seis horas esperando, Stevenson se enteró por un mensaje de que todo había sido una broma llamada "pull a pig", que podríamos traducir como "lígate a una cerda", y consiste en un grupo de amigos compitiendo por conquista a la chica que consideren más gorda y más fea.

"Has sido cerdeada", le escribió junto a dos emojis de cerdo. "Era todo una broma". Cuando ella le respondió que cómo podía ser tan cruel, él la bloqueó para que no pudiera seguir contactando con ella.

"'Ligarte a la cerda' es cuando un tío intenta tirarse a la chica gorda y fea. Me dieron ganas de vomitar". Sophie logró cambiar los billetes y volver a Reino Unido la mañana siguiente.

Después de que la historia saliese a la luz, Jesse empezó a recibir mensajes hostiles a través de las redes sociales.

@JesseMateman just want you to know what a rancid excuse for a human being you are — Grumpy Old Man (@GrumpymanMan) 9 de octubre de 2017

@JesseMateman When you pull a cruel prank a woman so all the girls come after you. Have fun being single mate — 👻🎃 Gay Nutmeg 🐺🦇 (@Destroyer2813) 9 de octubre de 2017

"Cuando gastas una broma cruel a una mujer para que todas las demás chicas vayan detrás de ti. Ya verás que bien lo vas a pasar siendo soltero, colega".

Why would any man be such a nasty bastard? There's only one pig in this story. Appalling https://t.co/NgAzHOhlwe — Jasper Hamill (@jasperhamill) 9 de octubre de 2017

El joven holandés ha dicho que toda la historia es inventada, que él nunca se acostó con Sophie ni habló con ella para que fuese a visitarlo a Ámsterdam.

"No conozco nada de ese juego, nadie en mi zona lo conoce. Me están destrozando con esto", dijo al diario holandés Metro. "Después de esto mis padres, mi hermana y yo hemos sido amenazados, es como una caza de brujas".

"Nos conocimos en Barcelona, pero nunca tuve un romance con ella. Estuve en la habitación del hotel con ella, pero nunca me acosté con ella. No estuvimos ni estábamos enamorados como están sugiriendo", dijo.

Jesse también niega que él y Sophie estuvieran hablando por teléfono cada día como asegura su madre. "Después de Barcelona, no tuve ningún tipo de contacto telefónico con ella. De hecho, me pregunto si ella llegó a estar en el aeropuerto de Ámsterdam en realidad, no tengo ni idea".

Para echar más leña al fuego, parece que una persona está usando un perfil falso haciéndose pasar por Mateman en Facebook, usando de perfil la foto que se hizo en Plaza Real junto a Sophie.

Usando esta foto de portada.

"Mantén la calma y lígate a una cerda".

Y compartiendo este tipo de posts.

"Las zorras no saben tomarse una broma... tomad esta receta", sí, es de un bocadillo de cerdo.

La madre de Sophie, Julie Stevenson, dijo a The Sun que quería "matarlo". "Está muy enfermo", recalcó. "Realmente espero que entre en razón y se de cuenta de lo que ha hecho. No puede ser que se salga así con la suya. La policía dijo que no ha hecho nada malo, pero lo ha hecho. Moralmente es deplorable cómo ha tratado a mi hija".

Sophie, por su parte, solo espera que nadie más tenga que pasar por lo mismo que ella. "Estoy furiosa de que esto haya sucedido, es tan peligroso. Quiero que la gente sepa lo que me pasó para que no le pase a nadie más", dijo a The Sun.