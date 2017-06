La Vía Láctea podría estar en medio de un descomunal vacío galáctico

Montaje PG

La Vía Láctea podría estar ubicada en medio de un enorme vacío galáctico de unos mil millones de años luz. En el encuentro que celebra la 230º edición de la Sociedad Astronómica Estadounidense (ASS), se acaba de presentar un estudio que concluye que nuestra galaxia está en medio del vacío más grande que existe en el Universo observable. Como si viviéramos en una isla rodeados de la oscuridad más absoluta.

En realidad, las vasta regiones de vacío ya dibujaban la estructura del Universo. La teoría principal equipara el Universo al queso suizo de agujeros. Los vacíos -la materia oscura y la energía oscura- formaría el 95% mientras que las galaxias, las estrellas o el polvo serían filamentos entre esos huecos. Pero sus hallazgos hablan de que la Vía Láctea se situaría en medio del vacío más grande conocido.

"El vacío que contiene la Vía Láctea es al menos siete veces más grande que el promedio, con un radio de aproximadamente 1.000 millones de años luz, el vacío más grande conocido por la ciencia hasta la fecha", sostuvo Benjamin Hoscheit, de la Universidad de Wisconsin-Madison que realizó la investigación.

Este gigante vacío que nos rodea no solo supondría que estamos aislados en una región con menos galaxias cerca que otras partes del Universo. Si se prueba, explicaría la diferencia de resultados que dan las dos técnicas que miden la velocidad a la que se está expandiendo el cosmos.

Desde el Big Bang, el Universo se expande pero la evidencia sugiere que la velocidad a la que lo hace se está acelerando. Sin embargo, existen discrepancias en la tasa exacta según la técnica que se utilice . Una consiste en observar la luz de estrellas o supernovas del vecindario cósmico para calcular cuán rápido se están distanciando de la Tierra. La otra, estudia el fondo de microondas cósmico, que es la radiación sobrante visible del Big Bang. Resulta que la primera técnica, que mira al universo local, da una tasa mayor de expansión que la que proporcionan las obervaciones del universo primitivo.

Si viviéramos en medio de un denso vacío, la discrepancia acabaría porque nuestro entorno en realidad se estaría expandiendo más rápido que el resto del Universo. " Si usted está viviendo dentro de este vacío, uno ve que las cosas se están alejando de uno hacia las regiones más densas del universo", apuntó Hoscheit a The Atlantic.

Algunos astrofísicos no se sienten cómodos con esa idea debido a que ese vacío no solo sería desolador, sino especial. "No solo es matemáticamente improbable. Estar en el centro del vacío más grande del universo conocido nos sitúa en un lugar muy especial. Desde hace tiempo hemos aprendido que ni la Tierra ni el Sol son el centro del Universo. Los astrónomos tratamos de evitar instintivamente las teorías que nos ponen en lugares especiales", expresó Peter Melchior, de la Universo de Princenton, a The Atlantic.

Próximas investigaciones concluirán si somos una isla especial en medio del vacío más enorme o nuestro agujero no es tan diferente al del resto del queso suizo.