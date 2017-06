En 2015 estas adolescentes ya intentaron parar al youtuber acusado de pornografía infantil

YouTube / Austin Jones

Hace dos semanas, el cantante y youtuber Autin Jones fue detenido por presuntos cargos de pornografía infantil. Según la acusación, el joven de 24 años pedía a sus fans menores de edad que le enviaran vídeos sexualmente explícitos. De corroborarse la sentencia, se enfrentará a un mínimo de 15 años de cárcel.

Ahora, tal y como ha revelado BuzzFeed News, han aparecido varios testimonios que corroboran estas acusaciones. También dicen haber intentado parar al youtuber en 2015. Al parecer, en esta época varias seguidoras del artista denunciaron en sus redes sociales las peticiones que Jones les hacía. En este caso no se trataba de vídeos pornográficos, pero sí prácticas similares, como bailar twerking en ropa interior.

En mayo de 2015, cuando salieron a la luz los primeros casos, el también youtu ber Damon Fizzy habló con varias chicas que habían sido acosadas, recogió sus testimonios y los envió a los organizadores del Grow Wild Tour, un evento exclusivo para influencers. Tras explicar lo ocurrido, tomaron conciencia y le dejaron fuera del recorrido:

Due to unfortunate circumstances that have recently come to light, Austin Jones will no longer appear, effective immediately. (2/3)