Un antivacunas, ¿líder de una comisión de Trump?

Después de reunirse con el presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump, Robert Kennedy Jr. aseguró que había aceptado liderar una comisión sobre seguridad de vacunas.

El sobrino del ex presidente John F. Kennedy es un líder ecologista y uno de los más destacados escépticos sobre la efectividad de las vacunas, aunque estudios demuestran que han ayudado a erradicar en Estados Unidos enfermedades como la viruela o el sarampión.

Trump siempre ha defendido una hipótesis que relaciona el aumento de casos de autismo con las vacunas infantiles.

"Se ha demostrado que tengo razón sobre las vacunaciones masivas. Los doctores mienten. Salva a nuestros niños y su futuro", tuiteó en 2014 Trump, que asegura no estar en contra de las vacunas sino de sus dosis.

A study says @Autism is out of control--a 78% increase in 10 years. Stop giving monstrous combined vaccinations (cont) http://t.co/jthy8mww