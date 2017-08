Cae al vacío con su coche desde la séptima planta de un parking

Policía de Austin/AP

No esperas lo que va a pasar. Empieza el vídeo y el coche que maniobra junto a la entrada del parking capta toda tu atención. Crees que ahí está la acción, pero no. No te imaginas lo que está a punto de suceder. Porque nadie concibe la posibilidad de ver a un coche cayendo en perfecto vertical desde 20 metros de altura en mitad de la ciudad.

Las imágenes dejan sin habla. Lo que acabas de ver sucedió el pasado 13 de julio en un parking de Austin, Texas. Era por la mañana. Todo estaba tranquilo, y de repente... ¡plaf!

El coche queda completamente destrozado. Pero a pesar del tremendo impacto, la conductora del vehículo sobrevivió.

Según la policía de Austin, que es quien ha difundido el vídeo, el coche se precipitó al vacío desde el séptimo piso del aparcamiento después de que se rompieran los cables de seguridad que aseguraban el perímetro de esa planta.

No es un caso aislado. Se trata del segundo accidente similar que ocurre en ese mismo garaje en menos de un año. En septiembre del año pasado otro vehículo cayó desde el noveno piso. En aquella ocasión el coche no llegó a impactar contra el suelo. Quedó colgando de un alambre.