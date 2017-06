EEUU se desmarca del G7 y no firma el apoyo al Acuerdo climático de París

Las siete potencias industriales más importantes del mundo se reunieron este fin de semana para firmar un texto de apoyo al Acuerdo climático de París. Pero una de ellas, EEUU, abandonó la cumbre un día antes de estampar su firma.

Scott Pruit, el director de la Agencia estadounidense para la Protección del Medio Ambiente solo fue a la sesión de apertura a comer "jamón y pasta deliciosa" para luego subir a un avión de vuelta al país que ya no secuenda el Acuerdo de París por obra y gracia de su presidente.

Thank you @glgalletti for the Italian-style welcome to @G7Italy2017. The prosciutto and pasta were delicious! #G7ItalyUS pic.twitter.com/4JBT5hKYL9