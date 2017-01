EEUU lanzó más de 26.000 bombas en el 2016, y aquí es donde cayeron

Estados Unidos no está oficialmente en guerra con ningún país del mundo. Sin embargo, las cifras siguen devolviendo el reflejo de estar ante una de las naciones más bélicas del globo.

Una investigación dirigida por Micah Zenko, miembro de la organización Council on Foreign Relations, desvela que Estados Unidos lanzó unas 26.171 bombas durante todo el 2016 en distintas partes del mundo. Esta investigación está basada en datos e información que publica el Pentágono y algunas agencias de noticias.

Los países que sufrieron estos bombardeos fueron siete: Siria, Iraq, Afganistán, Libia, Yemen, Somalia y Pakistán.

Every US bomb dropped in 2016: https://t.co/aDIKZLFEcJ pic.twitter.com/DuLYrx1doz