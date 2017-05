Matan al líder de Estado Islámico en Afganistán

El líder de Estado Islámico en Afganistán, Abdul Hasin, ha sido asesinado en una operación conjunta del ejército afgano y estadounidense el pasado 27 de abril. La confirmación de su muerte ha sido publicada este domingo por la sede de las fuerzas armadas estadounidenses en el país. Durante el ataque, que se realizó cerca de la frontera de Pakistán, en la provincia afgana de Nangarha, murieron otros 35 terroristas del Estado Islámico.

Para EEUU y el gobierno de Afganistán, la muerte de Hasin ha sido un éxito. "Esta operación conjunta con éxito es un paso importante en nuestra implacable lucha para derrotar al Estado Islámico en 2017", señaló el comandante estadounidense, John Nicholson.

La noticia de la confirmación por parte de Estados Unidos se da un día después de que el Gobierno afgano anunciara la muerte de Hasin. Este domingo, el portavoz de la presidencia de Afganistán, Sediq Sediqqi, señaló en su Twitter: "las fuerzas especiales afganas han matado al líder de ISIS-K (nombre de la organización terrorista en el país) durante un ataque en el este de Afganistán" y confirmó que Hasin era quien estaba detrás del ataque al hospital de Kabul el pasado mes de abril donde murieron 100 personas.

