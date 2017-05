Estados Unidos deniega visados a los gais perseguidos de Chechenia

El terror no termina para los homosexuales perseguidos en Chechenia. Unos 40 supervivientes de la oleada de secuestros, torturas y desapariciones que han sembrado el terror en los últimos meses en la república rusa se esconden en otras partes del país con la esperanza de escapar, según dijo a BuzzFeed un portavoz de Russia LGBT Network.

Desde que el rotativo ruso Novaya Gazeta desveló por primera vez las atrocidades que las autoridades chechenas estaban perpetrando contra cientos de homosexuales, solo dos han obtenido visados para viajar a países en los que se encuentran a salvo. Aunque Estados Unidos no será el refugio de ninguno de ellos, ya que ha rechazado ofrecerles ningún permiso, de acuerdo con declaraciones de Russia LGBT Network a BuzzFeed.

Una decisión que contrasta mucho con las expresiones públicas del Gobierno estadounidense que ha llamado en numerosas ocasiones a las autoridades rusas a investigar los incidentes. La propia portavoz de EEUU en la ONU, Nikki Haley dijo: "si estas acusaciones son ciertas no pueden ser ignoradas".

Un portavoz del Departamento de Estado dijo en un comunicado que no podían ofrecer detalles sobre dicha declinación: "los registros de visados son confidenciales bajo la ley de Estados Unidos, así que no podemos discutir casos individuales" .

Ante este clima de inseguridad que no cesa, otros se han visto obligados a huir sin permiso porque sabían que mientras estuviesen en Rusia correrían peligro. Una posibilidad que la Red LGBT de Rusia intenta evitar buscándoles una segunda oportunidad. Como dijo a BuzzFeed el portavoz de la organización "las negociaciones han sido difíciles" con representantes de los países que podrían ofrecer refugio a las víctimas. Aunque no quiso especificar cuáles son las naciones en las que esperan conseguir los permisos porque podrían poner en peligro a las víctimas que los han conseguido.

Las autoridades chechenas no han reconocido en ningún momento que se estén perpetrando estos crímenes que atentan contra los derechos humanos. Así lo manifestó el líder de la república rusa, Ramzán Kadýrov, al asegurar que la represión no es real porque Chechenia "no tiene este fenómeno llamado orientación sexualidad no tradicional".

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que se iniciaría una investigación para esclarecer el asunto. Pero una carta de la Embajada Rusa en Israel al diario israelí Haaretz anunció que la investigación había terminado porque "no hay víctimas de persecución ni violencia".