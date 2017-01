Umer, el Uber para funerales que está levantando polémica en Rusia

Organizar un funeral es un engorro. Después de una terrible pérdida, lo que menos apetece es gastarse el sueldo en preparativos y avisar a toda la agenda del fallecido sobre el horario y la localización del entierro.

En momentos así, muchas empresas funerarias se aprovechan de la situación para colar precios desorbitados por la ceremonia. Pero en Rusia se han propuesto acabar con esta explotación con un comparador de precios al estilo de Trivago o Rastreator.

El nombre de la app para smartphones es Umer, una clara referencia a Uber que además significa “se ha muerto” en ruso. Los desarrolladores han anunciado que se lanzará dentro de dos meses, y su mecanismo será muy simple.

Los usuarios simplemente tendrán que escribir el nombre del difunto, la fecha de la muerte, la religión y la dirección. Acto seguido, aparecerán diferentes opciones y precios que podrán escoger. Se podrá elegir entre incineración y entierro. También saldrán todas las lápidas disponibles con sus imágenes correspondientes.

La aplicación ya cuenta con una página web en la que informan de sus servicios, y sus impulsores confían en que es un servicio necesario que acabará triunfando. Pero los rusos no lo tienen tan claro. Debido a los bajos niveles de uso de internet que todavía existen en el país, no parece probable que triunfe. Además, al ser una app que solo se utiliza en momentos muy puntuales, no será fácil que se popularice.

Umer también está siendo objeto de polémica. Aunque pocos dudan que pueda ser una herramienta útil, su nombre ha ido considerado de “mal gusto” y “totalmente inadecuado”.

Incluso, se ha ironizado sobre la app en las redes sociales, con mensajes como “me pregunto si los clientes recurrentes tendrán descuentos” o “si traes a un amigo, disfrutarás del 15% de descuento”.

[Vía BBC]