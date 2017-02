Este es el email que Uber está mandando a los que cancelan su cuenta por Trump

Durante el último fin de semana, miles de personas se sumaron al hashtag #DeleteUber, eliminando sus cuentas de la famosa app en protesta por un supuesto apoyo a Donald Trump de la compañía.

La polémica surgió después de que Uber mantuviera sus precios estándar en el aeropuerto de Nueva York mientras se realizaba una huelga de taxistas en contra de Trump. Uber no aumentó el precio estipulado por la gran demanda de coches, lo que muchos tomaron como un boicot a la manifestación.

Al poco tiempo de que esto ocurriera, Twitter se llenó de quejas contra la empresa de Travis Kalanick. Pero ahora han querido poner tierra de por medio con emails enviados a todos aquellos que cancelaron sus cuentas durante el #DeleteUber.

#uber must be hemorrhaging. on the left is the email i received when i deleted my account sat, the right is what my friend received today. pic.twitter.com/X23M4btwWk