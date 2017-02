La UE dice que no paga a los becarios porque es "una tradición mundial"

La Comisión Europea ha asegurado que las prácticas en las instituciones europeas no son remuneradas porque así es la tradición mundial en los organismos internacionales. “Las becas no pagadas no son algo que la Unión Europea se acabe de inventar sino una tradición entre muchas instituciones a nivel mundial”, dijo la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, en la rueda de prensa diaria que ofrece la Comisión.

Kocijancic justificó que en la ONU tampoco se pagan las prácticas y señaló que, además, si no se hace es debido a una cuestión presupuestaria, aunque también avanzó que se está estudiando esta polémica para ver si puede hacerse algo al respecto.

La respuesta de la Comisión ha venido por la queja que presentó la Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly, al Servicio de Acción Exterior Europeo (SEAE). La Defensora instó al SEAE a pagar a sus becarios después de que una joven austríaca denunciase que no había recibido ninguna remuneración por su trabajo en una delegación exterior europea en Asia.

"Estas becas pueden ser un punto de partida en las carreras de muchos jóvenes y deberían estar disponibles para tanta gente como fuese posible", dijo O'Reilly, en alusión al principio de no discriminación por niveles de renta.

La Defensora ha apuntado que el SEAE tiene al menos a 800 becarios a quienes no paga, y que tienen que hacer frente a sus costes de manutención y viajes. Esta realidad se replica en otras ramas de instituciones comunitarias.

La acción de la defensora ha provocado también que la Coalición Global de Becarios haya convocado manifestaciones en ciudades como Bruselas o Ginebra el próximo lunes para demandar prácticas remuneradas de calidad, así como un acceso igualitario a las mismas en las organizaciones internacionales.