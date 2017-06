La sanción multimillonaria a Google: una tarjeta roja al sucio juego del monopolio

Google ha sido sancionado con una multa récord de 2.424 millones de euros por parte de la Unión Europea. Se trata de la mayor multa que Europa impone para castigar la vulneración de las normas de competencia.

La sanción vendría a ser una tarjeta roja a un juego suicio en el que aprovecha su posición privilegiada como motor de búsqueda para colocar en los primeros resultados su propio servicio de compras. Algo que, según la las normas de competencia de la UE, sería un absoluto abuso.

"Lo que Google ha hecho es ilegal bajo las normas antitrust de la UE", sentenciaba Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia.

En 2004, Google decide entrar en el mercado de comparadores de compra con un servicio llamado Froogle que permitía a los usuarios comparar productos y precios en línea. El problema es que Google se da cuenta de que Froogle no funciona, no tiene éxito. Tras siete años de investigación, se ha denunciado que el gigante de Sillicon Valley comenzó a privilegiar ese servicio, que luego se llamó Google Shopping, en su actividad de búsquedas.

Así, habría manipulado el algoritmo de búsqueda de la compañía para que dejara de ser objetivo en visibilizar los portales de comparadores de precios más competitivos. Google, rompiendo las reglas, habría puesto Google Shopping entre los aparecen arriba.

Y la trampa tiene un efecto potente. Los diez resultados de búsqueda de la primera página reciben alrededor del 95% de todos los clics de los internautas y el resultado superior, el 35%. Como la compañía posee el 90% de la cuota de mercado europeo como buscador, adivinen qué servicio de comparador de precios les aparecía en el ranking a los usuarios europeos. Dirigiendo gran parte del tráfico a Google Shopping, páginas rivales -de las que no se aportan nombres- cayeron estrepitosamente en visitas. En Alemania la visitas de las páginas rivales se desplomaron en un 80%.

Margrethe Vestager durante la conferencia de ayer

"Las prácticas de Google han privado a millones de consumidores europeos de todos los beneficios de la competencia, la elección genuina y la innovación", remarcaba Vestager.

"Debe ser feroz la competencia entre los servicios de comparación de compras, y esto es exactamente el sentido de este caso: que Google ha utilizado su posición dominante en la búsqueda en Internet general para promoverse y degradar sus rivales de servicios de comparación de compras en este mercado en particular", concluía.

La multa representa el 2,7% de los ingresos anuales de Google. La compañía tiene un plazo de 90 días para terminar con esta conducta o se sumarán multas adicionales de hasta un 5% del volumen mundial diario de Alphabet, su empresa matriz. La compañía ha anunciado su desacuerdo y está estudiando si la apela al Tribunal de Justicia de la UE.

"Cuando compras online, quieres encontrar los productos que buscas rápida y fácilmente. Y los anunciantes quieren promover esos mismos productos. Es por eso que Google muestra anuncios comerciales, conectando a nuestros usuarios con miles de anunciantes, grandes y pequeños, de manera que sean útiles para ambos", alegó.

En defensa de la compañía se ha hecho hincapié en una paradoja. Los principales competidores de Google en este segmento no son pequeños portales como Rakuten o Idealo, sino Amazon o eBay. Se argumenta que al no permitir a la compañía valerse de sus recursos, se le resta poder para combatir a los otros gigantes desterrándole fuera del juego mientras que se refuerza a los otros. Como si con este movimiento, la UE no hubiera apostado por la competencia sino que la hubiera condenado quitando a una de las ya limitadas opciones más fuertes.

¿Ha favorecido la UE ha Amazon o eBay siendo su matona a sueldo?

No exactamente, para la Comisión Europea. Según declaraciones de Vestager, la búsqueda de Internet en general es una cosa y los portales de comparadores de precio, otra. Google entonces no podría valerse de su servicio estrella e introducir un sesgo en su buscador que le privilegie para conducir a los internautas como ovejas hacia Google Shopping.

Eso según la ley, aunque otra cosa es que sea cierto y cruel que en el mercado de los comparadores de precios, como en otros, los grandes se coman a los pequeños.