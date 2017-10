Twitter, esa gran cena familiar: Manuel Valls y su hermana discuten por Cataluña

Imagen vía Getty. Arte Playground

Twitter es el patio de colegio. Twitter es la comida de empresa cuando te asomas al corrillo de gente que te cae mal e inmediatamente después vuelves a tu puesto. Twitter son tus amigas criticando al mismo de siempre. Twitter es, también, tu próxima cena de Navidad: contigo, con el abuelo facha, tu cuñado y la moderada en medio.

En Twitter te rodeas de la gente a quien admiras, sobre todo, pero también te abonas casi por deporte a todo aquello que más odias. Hermann Tertsch. Jodorowsky. Reverte. Tu hermano.

Esto mismo es lo que le pasa Giovanna Valls, hermana de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. La mujer no ha dudado en hacer visibles las evidentes desavenencias políticas con su hermano mayor respecto al ‘procés’ catalán.

El ex primer ministro ha mostrado su apoyo abiertamente al Gobierno de Rajoy, ha tuiteado que “Europa jamás reconocería una Cataluña independiente” e incluso llegó a pedir mano dura y la aplicación del artículo 155.

LEER MÁS: El mal rollo de Barcelona que no se ve en las fotos

Frente a estas contundentes declaraciones, Valls — quien es escritora ('Aferrada a la vida') y vecina del barrio de Horta de Barcelona— ha lanzado dos mensajes tajantes que condensan la magia costumbrista de Twitter en pocos caracteres.

— Hermano: En estos momentos difíciles para España y Cataluña tenemos que apoyar las decesiones del gobierno de Mariano Rajoy y el Estado de Derecho.

— Hermana: Buuffff.

—Hermano: Tenemos que apoyar la respuesta del estado democrático español.

— Hermana: ¡Por favor! Basta. Hazlo por el abuelo Magí. Ni es democrático ni lo es el 155. Desde cuando se ha visto una cosa tan bestia como la de cesar las libertades.

Sus últimos intercambios por Twitter nos permiten fisgonear entre los asuntos de una familia que no es la nuestra, y eso es placentero, como si estuviéramos en la última película de Noah Baumbach, The Meyerowith Stories. Fino voyeurismo al alcance de pocos. Estas dos respuestas son, además, la antesala de tu más que probable futura comida familiar. Ese buufff suena a resoplido en medio de tertulia, suena a infinita pereza, suena a no querer discutir con alguien sobre ese mismo tema por el que os engancháis una y otra vez.

El avi Magí, por cierto, fue un escritor e intelectual novecentista. También fue el fundador del diario catalanista y conservador El Matí. Así que no, claro que no, el abuelo de Manuel Valls nunca habría dado ni un tímido fav a su nieto.

Eso sí, después de todo, la familia es la familia.

Nos vemos. Nos hablamos frecuentemente aunque cada uno piensa distinto.