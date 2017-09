8 diferencias entre profesores de instituto y profesores de universidad, según Twitter

Es septiembre y muchos estudiantes han empezado por primera vez las clases en la universidad.

Muchos de ellos están siendo conscientes de algo que todos los que hemos hecho una carrera descubrimos por nuestra propia cuenta: la universidad no es como te la pintan en el instituto.

High School Teacher: I'm going to make this class difficult to prepare you for college.College Professor: *plays slideshow full of memes* — Clay Paris (@claysparis) 7 de septiembre de 2017

"Profesor de instituto: Voy a hacer esta clase difícil para prepararos para la universidad.

Profesor de universidad: *pasa una presentación llena de memes*".

O, más bien, los profesores de universidad no son como te los pintan los profesores de instituto.

High school teachers: you're gonna have to work really hard in collegeCollege teacher: you wanna listen to rap music? — B-eazy• Ⓥ (@BaileyBkt) 31 de agosto de 2017

"Profesores de instituto: vais a tener que trabajar realmente duro en la universidad.

Profesor de universidad: ¿queréis escuchar música rap?".

Para advertir a todos esos chicos de bachillerato que confían a pies juntillas en la palabra de sus profesores, los universitarios en Twitter están compartiendo comparativas entre profes de instituto vs. profes de universidad.

High school teacher: "THE BELL DOES NOT DISMISS YOU I DO"My professor: "yeah I'm ending the class a half hour early bc it's nice out" — BigDaddyKane (@E_Kane31) 7 de septiembre de 2017

"Profesor de instituto: AQUÍ ÉL QUE DICE SI PODÉIS SALIR O NO NO ES LA CAMPANA, SOY YO.

Mi profesor: sí, bueno, voy a acabar la clase media hora antes porque hace buen tiempo fuera".

Y son tan reales que querrás llorar.

High school teachers: I'm MRS. HARDASS and you will take me SERIOUSLYCollege profs: what up I'm Josh and class is cancelled cuz I'm tired — Momma Becca (@HBecca2017) 5 de septiembre de 2017

"Mis profesores de instituto: Soy el SEÑOR TIPODURO y me vais a tomar en serio.

Profesores de universidad: Ey, qué tal, soy Josh y la clase está cancelada porque estoy cansado".

Y secarte las lágrimas con tus apuntes.

High school teacher: “College is so hard” College Professor: “I woke up late so quiz is cancelled everyone got a 100 congratulations” — Ry🎷 (@Ryan_5899) 5 de septiembre de 2017

"Profesor de instituto: La universidad es tan dura.

Profesor de universidad. Me levanté tarde así que el test está cancelado y todo el mundo tiene 100 enhorabuenas".

O si ya has terminado de estudiar, te darán muchas ganas de volver a la universidad.

HS Teacher - 6 page minimum essay to prepare you for college!College Prof - Plz don't write over 2 pages, I don't wanna grade all of that. — Mollz Ballz (@RoachMolly) 30 de agosto de 2017

"Profesor de instituto: Un ensayo de seis páginas mínimo para prepararos para la universidad,

Profesor de universidad: Por favor no escribáis más de dos páginas, no quiero tener que evaluar todo eso".

A esos tiempos en los que salías de clase a las dos de la tarde, te pasabas el resto del día bebiendo cerveza y encima tenías los cojones de decir "Buf, voy agobiadísimo".

High school teacher: "Your professors won't tolerate you being on your phones." College professor: "Hey guys tweet me!" — emma (@emmanicolex27) 7 de septiembre de 2017

"Profesor de instituto: Los profesores no os permitirán que estéis con los móviles.

Profesor de universidad: Ey, chicos, ¡tuiteadme!".

Universitarios, vosotros todavía no lo sabéis...

high school teacher: you can't know anything about my lifecollege prof: i have a drinking problem — t (@tjking1204) 7 de septiembre de 2017

"Profesor de instituto: No podéis saber nada de mi vida.

Profesor de universidad: Tengo un problema con la bebida".

Pero vivís de puta madre.