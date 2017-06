Este hombre trans por fin cumplirá su sueño de ser padre biológico

Biff and I/ Facebook

Trystan Reese es un joven transgénero de Estados Unidos que en julio se convertirá en padre biológico con su pareja, Biff Chaplow.

A Trystan le asignaron género femenino al nacer pero él siempre supo que era un hombre. Sin embargo, decidió no operarse los órganos sexuales. Ahora, ha decidido aprovechar esta situación para cumplir su sueño de ser padre.

“Estoy bien siendo un hombre con útero que tiene la capacidad y la posibilidad de tener un bebé. Y no siento que eso me haga menos hombre”, explica a la CNN Reese.

"Creo que mi cuerpo es impresionante. Me siento como si fuera un regalo haber nacido con el cuerpo que lo hice, me hice los cambios necesarios para que pudiera seguir viviendo en él, tanto a través de hormonas y por medio de otras modificaciones corporales como la barba" , explicó Reese en su página de Facebook. “Yo me encuentro bien siendo 'trans'. Y nunca quise que mi cuerpo fuera diferente ", añade.

Cuando tomaron la decisión de ser padres, la pareja se reunió con los médicos. “Cada doctor con el que hablamos nos dijo que era ‘absolutamente posible y que era una decisión segura y sana a nivel médico’. Sabemos que no es tradicional, pero confíamos en que la gente vea esto como otra manera en la que el amor se pone en manifiesto en el mundo”, explica la pareja en declaraciones al portal Katu.

Reese dejó de tomar testosterona meses antes de quedarse embarazado y preparar así a su cuerpo para ello. Y pese a que tiene los problemas típicos de cualquier embarazo, Reese no puede esperar a ver la cara de su futuro hijo.

Biff y Trystan adoptaron a sus dos sobrinos hace un tiempo y esa experiencia les provocó las ganas de ser padres biológicos. El bebé nacerá en julio y la pareja ya está preparando a sus otros dos hijos para este momento. “No están contentos con la idea de compartir a sus padres con una nueva criatura, pero están contentos de convertirse en hermano mayor y hermana mayor”, explica la pareja a la CCN. “Somos una pareja que se dedica el uno al otro, nos dedicamos a nuestros hijos y tenemos la intención de dedicarnos igual a nuestro nuevo bebé”, resumen estos dos hombres.