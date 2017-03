Trump da poder a la CIA para matar yihadistas con drones

El presidente Donald Trump ha dado luz verde a la CIA para matar terroristas con drones, una acción que antes solo podían perpetrar los militares del Pentágono.

Fuentes oficiales no identificadas han informado a The Wall Street Journal sobre esta decisión que la Casa Blanca estaba manteniendo en secreto. Una medida que diferencia a la actual CIA con la que operaba bajo la Administración de Barack Obama, ya que antes solo podían utilizar drones para labores de reconocimiento y de localización de sospechosos de terrorismo.

Las mismas fuentes explicaron que la primera vez que la agencia de inteligencia de Estados Unidos utilizó su nuevo poder fue a finales de febrero al matar con un dron al dirigente de Al Qaeda y yerno de Osama Bin Landen, Abu al Jair al Masri, en el norte de Siria.

El mundo tuvo constancia de su muerte el dos de marzo, tras el anunciamiento de Al Qaeda. Pero ahora, The Wall Street Journal ha informado por primera vez que el dron estaba siendo tripulado por la agencia de inteligencia.

Este podría solo ser el primero de todos los terroristas que la CIA matará con drones, ya que la nueva orden se aplica en Siria y, en algunas circunstancias, también podría hacerlo en otros territorios en los que hubiese la necesidad de luchar contra el yihadismo, como Yemen, Libia o Somalia.

Sin embargo, hay posturas críticas que opinan que la agencia no debería intervenir en esta clase de operaciones. Según dijo al diario The Hill el subdirector de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (UCLA), Christopher Anders, podría "tener un papel de ayuda" para localizar a los objetivos, pero "la decisión sobre si bombardear o no debería venir de la cadena de mando del Ejército".