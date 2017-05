La Casa Blanca sabía que Flynn mintió al Gobierno de EEUU sobre los contactos con rusos

El que fue consejero de seguridad de Donald Trump, el teniente general Michael Flynn vuelve a estar en el punto de mira de la trama rusa. Este lunes, la ex-fiscal general de Estados Unidos, Sally Yates confesó en una comparecencia al Subcomité judicial del Senado, que ella misma advirtió a la Casa Blanca de que Flynn era "susceptible de chantaje" por el Gobierno ruso.

Las declaraciones de Yates, se dan un día después de que se confirmase que Barack Obama también advirtió a Trump de que no contratase a Flynn. El teniente general, finalmente se vió obligado a renunciar como consejero de seguridad tres semanas después de jurar su cargo tras revelarse sus contactos con el Kremlin. El principal problema surgió cuando se descubrió que Flynn había estado engañando al vicepresidente Mike Pence sobre sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, con quién discutió la posibilidad del levantamiento de sanciones a Putin.

El escándalo ruso de Flynn comenzó a finales del año pasado, aunque tomó posesión de todos modos el 20 de enero como consejero de seguridad. Yates, a sabiendas de las conversaciones amistosas entre Flynn y Kislyak, confesó que junto con un compañero del Departamento de Justicia se reunió con el asesor jurídico de la Casa Blanca, Donald McGahn para decirle que las declaraciones que estaba dando Pence y otros funcionarios de la administración Trump a los estadounidenses sobre Flynn "eran falsas" y que el comportamiento del teniente era "problemático".

"Le dije que Flynn había engañado al vicepresidente y a la opinión pública y que esto era algo que los rusos también sabían. Era un problema porque creaba una situación comprometida. Una situación en la que el teniente general podía ser chantajeado por los rusos.", declaró Yates ante el Senado, quien añadió que daba la información para que "tomasen medidas".

Aunque la ex-fiscal no ha aclarado todo, parece ser que su departamento se enteró del contenido de las conversaciones. En este sentido, la advertencia de Yates era de extrema gravedad, pero Trump lo consideró un problema legal. También, el actual presidente norteamericano, ignoró la recomendación de su antecesor que le desaconsejó que contratase a Flynn, quién dirigió la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) en 2012, pero que Obama tuvo que despedir dos años después por su pésima gestión. Estas advertencias de Obama llegaron solo dos días después de que Trump ganase las elecciones, tal y como recoge el New York Times.

Trump no tardo en contestar en Twitter a las declaraciones de Yates y publicó: "preguntar a Sally Yates, bajo juramento, si sabe cómo la información clasificada se metió en los periódicos poco después de que ella lo explicara a la Casa Blanca".

Ask Sally Yates, under oath, if she knows how classified information got into the newspapers soon after she explained it to W.H. Counsel.