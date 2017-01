Trump confirma la retirada de EEUU del mayor acuerdo comercial del mundo

Lo prometió durante la campaña y no ha perdido tiempo en cumplirlo. Este lunes el presidente Donald Trump materializaba la retirada de EEUU del tratado TPP, Asociación Trans-Pacífico, el mayor acuerdo comercial firmado jamás.

Compuesto por 12 países de la región del Pacífico, los lazos comerciales del TPP representan el 40% del PIB mundial y abarcan a 800 millones de consumidores. O más bien abarcaba. Hasta ayer. ¿Pero por qué Trump está en contra del tratado?

Durante su campaña electoral, el republicano arremetió contra todos los acuerdos comerciales internacionales culpándolos de la pérdida de empleos estadounidenses. Sus contrincantes políticos, Hillary Clinton y Bernie Sanders, también estuvieron de acuerdo en criticar el tratado: Clinton porque podría causar un aumento del desempleo y Sanders porque estaba preocupado por la normativa medioambiental que llevaría implícita.

Para Barack Obama, sin embargo, la firma del acuerdo constituyó una de las piedras angulares de su presidencia. Según el expresidente, el TPP serviría de contrapeso para frenar la influencia de China en la zona. "No podemos permitir que países como China escriban las reglas de la economía global. Debemos escribir esas reglas", dijo Obama el año pasado.

Pero ahora, países que forman parte del acuerdo y que eran especialmente entusiastas con la entrada de EEUU, como Australia o Japón, se quedan sin su protección en terreno comercial. Y China, celebra la decisión de Trump.

El abandono del TPP le da a Pekín una oportunidad clave para llenar el vacío que deja EEUU. Y no hay duda de que va a aprovecharlo. Mientras Trump y su gabinete de multimillonarios "anti" establishment resguarda su país en el proteccionismo, el presidente chino Xi Jinping aprovechaba la cita de Davos para apostar por la globalización y el libre comercio.

Una gran cantidad de figuras expertas en política exterior se llevaban las manos a la cabeza en cuanto Trump anunciaba. "Al retirarse del TPP hoy, Trump -el "dealmaker"- acaba de entregar a China una victoria gigante. Gratis", escribía en su Twitter Michael McFaul, ex embajador de EEUU en Rusia. Edward Alden, del Consejo de Relaciones Exteriores, se mostraba en acuerdo con él en CNN: " La primera regla en negociación es no regalar algo por nada, y él lo ha hecho de inmediato".

Pero Trump no parece demasiado preocupado por las críticas. Después de firmar un decreto contra el Obamacare en el primer día de su mandato y ahora desmantelar el TPP, lo que no se le puede reprochar es que no esté cumpliendo las promesas que un día hizo.