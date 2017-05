Trump da el golpe definitivo a las organizaciones que informan sobre abortos

Trump está cumpliendo sus promesas más conservadoras en materia social. Este lunes, el presidente de Estados Unidos anunció la limitación de financiación a todas aquellas organizaciones sanitarias que ofrezcan cualquier información sobre prácticas abortivas, poniendo en peligro muchas de las asociaciones que luchan contra enfermedades tan graves como el SIDA, Malaria, Zika o Ébola.

El Programa 'Protección de la Vida en la Asistencia de Salud Global', comúnmente llamada 'ley mordaza global', proporcionará 8.800 millones de dólares para evitar que las asociaciones den información abortiva. Es decir, una clínica que esté ayudando a personas a superar enfermedades como el VIH y está financiada por Estados Unidos podría perder el dinero si ofrece ayuda a las mujeres embarazadas para abortar.

Los críticos señalan que esta medida pondrá entre la espada y la pared a los sanitarios que quieran seguir recibiendo el flujo de dinero para curar enfermedades a cambio de no ofrecer ningún consejo sobre planificación familiar. En este sentido, la senadora demócrata Jeanne Shaheen se refirió a la ley mordaza como una "cruzada ideológica" que ignora "décadas de investigación" en la prevención de embarazos no deseados y la protección de la salud materna, tal y como recoge The Huffington Post.

Solo llevaba tres días en la Casa Blanca cuando Trump firmó una ley ejecutiva para que se reinstaurase la 'ley mordaza global'. Una medida que cada cierto tiempo desaparece con los demócratas y resurge con los republicanos, y que afecta a millones de personas enfermas que reciben ayuda de diferentes organizaciones.

La decisión de la administración Trump tendrá un gran impacto a nivel global. Estados Unidos es el donante más importante en materia de salud global en el mundo, en un momento donde los abortos mal ejecutados se están convirtiendo en una de las causas principales de mortalidad materna, dejando a más de 47.000 mujeres muertas al año en todo el mundo.

No es la única política anti-abortiva que lleva a cabo Donald Trump. El pasado mes de abril, el presidente estadounidense anunció que recortaría la financiación para el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el organismo internacional que se encarga de la salud reproductiva, alegando que la agencia tenía relaciones con programas chinos de control de la población. Algo que la UNFPA negó por completo.