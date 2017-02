Trump reconoce que se tragó un bulo de la FOX sobre Suecia

"Ya vísteis lo que está pasando en Alemania. Ya vísteis lo que pasó la noche anterior en Suecia. En Suecia... ¿Quién podría creerlo? Suecia. Sus números dan miedo. Tienen problemas que nunca pensaron que llegarían a tener". Así es como Donald Trump alcanzó un rídiculo espantoso este fin de semana, mientras daba un discurso en un acto político en Florida, al estilo de los mítines de campaña.

El presidente de EEUU estaba hablando de los problemas de terrorismo de Europa, vinculándolos con la inmigración y con la acogida de refugiados. Pero aquella noche, aunque él estuviera muy convencido, no había pasado nada en Suecia. Las burlas comenzaron a circular por las redes sociales y llegaron incluso de boca del exprimer ministro sueco, Carl Bildt: "¿Qué se ha fumado?", dijo.

Horas después, Trump reconoció en un tuit que su referencia a Suecia venía de una información que había visto el el viernes por la noche en el canal conservador FOX News, durante el programa de Tucker Carlson.

My statement as to what's happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.