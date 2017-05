Trump lo reconoce: despidió al director del FBI por "ese asunto de Rusia"

Esta semana Donald Trump despidió al director del FBI, James Comey, el hombre que dirigía la investigación sobre las conexiones entre el equipo del presidente de EEUU y Rusia. Ahora, Trump ha reconocido lo que se sospechaba: al despedirle estaba pensando en "ese asunto de Rusia".

"Y, de hecho, cuando decidí hacerlo, me dije: 'Sabes, ese asunto entre Trump y Rusia es un invento, una excusa de los demócratas por haber perdido unas elecciones que deberían haber ganado", explicó ayer el presidente en una entrevista a la NBC.

Se trata de unas reveladoras palabras con las cuales contradijo el argumento que había ofrecido la Casa Blanca alegando que Comey había sido despedido por no gestionar de forma apropiada la investigación de los correos privados de Hillary Clinton.

En la misma entrevista Trump admitió que hubo tres ocasiones en las que el ahora exdirector del FBI le aseguró que no estaba siendo investigado. La primera tuvo lugar en una cena en la que Comey se vio obligado a jurar lealtad al presidente al precibir que su cargo en el FBI estaba en peligro. "Él quería seguir en el FBI", recordó Trump, "y yo le dije, ya sabes, lo consideraremos y ya veremos que ocurre...' Entonces en ese momento me dijo: 'tu no estás bajo investigación'".

Las otras dos tuvieron lugar en dos conversaciones telefónicas, una realizada por Trump y la otra por Comey. En una de ellas el presidente de EEUU le pidió conocer los detalles de su investigación. "En realidad se lo pregunté. Le dije: 'Si es posible, ¿me harías saber si estoy bajo investigación?' Y – otra vez – respondió: 'No estás bajo investigación'".

El hecho de que Trump se atreviera a preguntar al exdirector del FBI acerca de la investigación ha avivado críticas. Así lo expresó a la MSNBC un exportavoz del Departamento de Justicia, Matthew Miller: "es totalmente inapropiado que Trump hiciera esa pregunta... Para James Comey responder también implicaría una violación de las reglas del Departamento de Justicia".

Los estadounidenses también tienen algo que decir acerca del despido de Comey. Como han expresado a través de una encuesta de NBC News, el 54% opina que fue inapropiado deshacerse del hombre que investigaba lo que todo el mundo se preguntaba: ¿intervino Rusia en la elección de Trump?