Trump acrecienta las amenazas a Kim: "Si hace algo en Guam ocurrirá lo nunca visto"

Ayer Donald Trump demostró que no tiene intención de detener su escalada verbal con Kim Jong-un. El martes se atrevió a enviar al líder norcoreano un mensaje con cargas bélicas advirtiéndole de que, si continuaba amenazando a Estados Unidos, "se encontraría con una furia y un fuego jamás vistos en el mundo". Su homólogo le respondió alertándole de que lanzaría cuatro misiles hacia la isla de Guam, donde EEUU tiene las bases militares desde las que dirige sus operaciones en la península coreana.

Pero eso no ha intimidado a Trump.

En lugar de apaciguar la crisis más grave de la década en el régimen comunista, ayer optó por avivarla alegando que su declaración de tres días atrás "quizá no había sido lo bastante dura". A las puertas de su mansión en Bedminster, en Nueva Jersey, también aseguró que "si hace algo en Guam ocurrirá lo nunca visto. No va a seguir amenazando por ahí a Corea del Sur, a Japón..."

A pesar de que existe la posibilidad de que el dictador norcoreano utilice su arsenal nuclear en cualquier momento, sostuvo que Corea del Norte debería estar "muy, muy nerviosa". Una premisa que precedió a otra amenaza que presagia lo peor: "Se encontrarán con problemas que pocos países han tenido".

El mandatario cree que el diálogo debe continuar, pero por un camino distinto al que se ha seguido hasta la fecha. "Han negociado durante 25 años. Miren a Clinton. Miren lo que pasó con Bush o con Obama. Obama ni siquiera quería hablar de ello. Pero alguien tiene que hablar, yo hablo", añadió haciendo referencia a que, de algún modo, lo hecho en el pasado no ha servido de nada.

Con estas declaraciones Trump ha vislumbrado que no es consciente de los catastróficos efectos que podrían implicar sus palabras. Pero la guerra verbal entre ambos líderes ha propagado la incertidumbre por gran parte del planeta. Una de las personas a las que ha calado es el exdirector de Inteligencia Nacional de EEUU, James Clapper. "Me recuerda un poco a la historia de la Primera Guerra Mundial y a cómo el mundo se equivocó", reconoció a la CNN. "Espero que la gente aprenda de la historia y no repita lo mismo".