Trump declara que "una persona pobre" no merece estar en su Gobierno

El presidente Donald Trump solo quiere que la riqueza tenga cabida en su administración. Así lo manifestó ayer en un mitin en el estado de Iowa al declarar que no desea que "una persona pobre" ocupe ningún cargo económico en su Gobierno.

Con estas palabras hizo referencia a las críticas recibidas porque el secretario de Comercio, Wilbur Ross, y otros miembros de su gabinete son multimillonarios.

"Son extraordinarias y brillantes mentes empresariales, y eso es lo que necesitamos, eso es lo que debemos poseer para que el mundo no se aproveche de nosotros. Amo a toda la gente, rica o pobre, pero en esas posiciones no quiero a una persona pobre. ¿Tiene sentido?", preguntó a una multitud de unos seis millones de personas.

President Trump on wealthy cabinet picks: "In those particular positions, I just don't want a poor person" https://t.co/rhCZP28VqS