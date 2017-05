Las redes exigen a Trump que condene el asesinato cometido por un supremacista blanco

Taliesin Mayrddin Namkai-Meche y Rick Best fueron asesinados el viernes en Portland por un supremacista blanco, Jeremy Joseph Christian, al defender a una adolescente musulmana y a su amiga de sus acosos. Un tercer hombre que también se metió en la reyerta para socorrer a las jóvenes, Micah David-Cole Fle, acabó gravemente herido.

Mientras el alcalde de Portland y el FBI han conmemorado a los dos fallecidos recordándoles como héroes, el presidente Donald Trump no se ha pronunciado al respecto. Desde que tuvo lugar el ataque ha publicado varios tweets sobre el "éxito" de su viaje a Oriente Medio y a Europa, sobre "fake news" y atención sanitaria y para felicitar a un candidato republicano que había agredido a un periodista. Pero en cuanto a la pérdida de los dos hombres que arriesgaron su vida para proteger a las jóvenes, no ha habido más que silencio.

Ante esta actitud de indiferencia, las redes sociales se han incendiado reclamando al presidente que se pronuncie sobre ello. Unas exigencias que empezaron ayer con la carta abierta a Trump de un periodista de Portland, Dan Rather, que le pidió que reconociera el gesto de "los valientes estadounidenses que murieron en manos de alguien que, cuando se recopilen todos los hechos, tendremos todo el derecho a llamar terrorista".

También aprovechó para recordar la irrevocable evidencia de que este suceso "no encaja con el discurso que usted inició durante la campaña y que ha mantenido en la Casa Blanca", ya que las víctimas "no fueron asesinadas por un inmigrante indocumentado o un ' terrorista'".

Ahora, su post cuenta con 365.040 likes y ha sido compartido 151.385 veces, y otro mensaje que compartió en Twitter preguntando al presidente si llegaría a hablar sobre el suceso ha conseguido 8.224 likes y 20.255 retweets. Una muestra de que las palabras de Rather han calado en otros usuarios que también han manifestado en las redes la consternación que les produce el silencio del presidente.

Trump's tweets today...4 About Fake News1 Congratulating a man who assaulted a reporter1 About Europe trip0 Denouncing Portland attack — Tony Posnanski (@tonyposnanski) 28 de mayo de 2017

Los tweets que ha compartido hoy Trump...

4 Sobre "fake news"

1 Felicitando a un hombre que agredió a un reportero

1 Sobre su viaje en Europa

0 Sobre la agresión en Portland

Donald Trump has yet to mention Portland heroes, a 23-year-old and a Vet, who gave their lives to protect Muslim women from an extremist. https://t.co/k7zbjpqctm — Shannon Watts (@shannonrwatts) 28 de mayo de 2017

Donald Trump aún no se pronunciado sobre los héroes de Portland. Un chico de 23 años y un veterinario que dieron sus vidas por proteger a una mujer musulmana de un extremista.

Call me crazy but had a Muslim killed two white Christians in Portland I suspect our president would have said something — Peter Beinart (@PeterBeinart) 29 de mayo de 2017

Llamarme loco, pero sospecho que nuestro presidente si que hubiese dicho algo si un musulmán hubiese asesiando a dos cristianos blancos en Portland.

Trump tweeted 2x today celebrating a candidate that assaulted a journalist but has said nothing yet about the 2 heroes murdered in Portland. — Brian Klaas (@brianklaas) 28 de mayo de 2017

Hoy Trump ha publicado dos tweets celebrando la victoria de un candidato que agredió a un periodista pero no ha dicho nada sobre los dos héroes asesinados en Portland.

Mientras Destinee Magnum, una de las jóvenes a las que insultó Christian, ha mostrado su agradecimiento a los tres hombres que la defendieron. "Solo quiero dar las gracias a las personas que se jugaron la vida mí. Ni siquiera me conocen y, desde mi punto de vista, perdieron sus vidas por mi amiga y por mí", dijo a los locales Canal KPTV.