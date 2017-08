Los empresarios están dando la espalda a Trump por no condenar los disturbios racistas

La postura dócil de Donald Trump ante los supremacistas blancos que lideraron el sábado la protesta de Charlottesville empieza a pasarle factura. Ayer se vio obligado a desmantelar dos consejos clave para el asesoramiento de negocios. ¿La razón? Varios de sus directivos dimitieron porque el presidente no había condenado los disturbios racistas que terminaron con una víctima mortal y decenas de heridos.

"En lugar de presionar a los empresarios del Consejo Industrial y del Foro de Estrategia y Política, termino con ambos. ¡Gracias a todos!", escribió en Twitter para dar a entender que la iniciativa había sido suya.

Rather than putting pressure on the businesspeople of the Manufacturing Council & Strategy & Policy Forum, I am ending both. Thank you all!