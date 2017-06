Otro tribunal bloquea el veto migratorio de Trump

Donald Trump ha vuelto a sufrir un revés judicial con una de sus medidas estrella. Este lunes, la Corte de Apelación de San Francisco decidió paralizar la medida del presidente sobre el 'veto migratorio', que prohíbe la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.

Trump lo ha intentado todo para sacar adelante el veto migratorio antes de llegar al Tribunal Supremo, que es su última oportunidad. La decisión de San Francisco se une a la que tomó el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito con sede en Richmond, Virginia, el pasado mes de mayo, que también falló contra la polémica orden ejecutiva propuesta por el presidente. En este sentido, el fallo de San Francisco refuerza los argumentos contra Trump y pone presión sobre el Tribunal Supremo, que todavía no sabe si estudiará el trámite.

"La orden no ofrece una justificación suficiente para suspender la entrada de más de 180 millones de personas sobre la base de la nacionalidad", señalaron desde San Francisco al New York Times. Además añadieron que "la seguridad nacional no es un talismán, que una vez invocado, puede soportar cualquier ejercicio del poder ejecutivo".

Un juez de Hawai ya se había adelantado a Virginia y a San Francisco. El pasado mes de marzo, la Corte del Distrito Federal de Hawai decidió dar el paso de ser el primer estado en recurrir el veto migratorio por considerarlo un abuso de poder del presidente. Desde entonces, varios estados han seguido su ejemplo para poner freno a cualquier éxito sobre materia migratoria por parte del Gobierno.

Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spincer señaló en una conferencia que el Gobierno está revisando la decisión y expresó su confianza en que la orden es totalmente legal y será confirmada por el Tribunal Supremo.

"Creo que todos podemos dar fe de que estos son tiempos muy peligrosos y necesitamos todas las herramientas disponibles a nuestro alcance para evitar que los terroristas entren en los Estados Unidos y no cometan actos de derramamiento de sangre y la violencia", añadió Spincer y según recoge Reuters.

El pasado mes de enero, Trump firmó la orden ejecutiva que prohibía la entrada a ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Siria, Sudán y Yemen, y como consecuencia se desató una ola de protestas en todo el país. Los ciudadanos salieron a las calles y funcionarios de diferentes estados dijeron que no cumplirían la medida. El presidente rebajó la dureza de su discurso, sacó a Irak de la lista y reconoció el derecho de entrada a aquellas personas que ya tenían visado, permiso de residencia o de doble nacionalidad. La renovada medida también fue recurrida y ahora se encuentra estancada a las puertas del Tribunal Supremo, ya que la intención sigue siendo la misma: bloquear la entrada a ciudadanos de países musulmanes con el pretexto de garantizar la seguridad nacional.