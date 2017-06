Trump ha colgado portadas falsas de Time con su foto en sus clubs de golf

Crédito de la imagen Getty.

Mentir por ego es tan antiguo como la humanidad. Los antiguos romanos tenían una figura conocida como el "mendax maximus", un elemento que habitaba las tascas y tabernas del lugar contando historias de dudosa credibilidad que el individuo utilizaba para ensalzarse a sí mismo. En el mundo moderno a estos sujetos se los conoce como "invent man".

El presidente de los Estados Unidos es un invent man como pocos. No se corta en soltar una trola para tratar de quedar bien, por muy evidente que sea que van a pillarle. Esa carencia total de vergüenza, culpa o dignidad cuando le cazan en una mentira es una de las características esenciales de un invent man. Por eso es más que probable que Trump, ahora que acaban de pillarle falsificando portadas de la revista Times con su foto, siga disfrutando de su reflejo en el espejo vestido con su famoso albornoz muy encantado de haberse conocido.

Las portadas falsas del Time han sido vistas en varios de los clubes de golf propiedad del presidente.

Y la propia publicación le ha pedido que tenga la decencia de retirarlas.

"Actualización: Time le ha pedido a Trump que retire su portada falsa de las paredes de sus negocios".

Aunque a primera vista todo parezca en orden, hay varias pistas que delatan que la portada es fake:

A Time Magazine with Trump on the cover hangs in his golf clubs. It’s fake. https://t.co/GbabQP5hXQ pic.twitter.com/EFTEcyasRE — Washington Post (@washingtonpost) 27 de junio de 2017

"Una revista Time con Trump en la portada cuelga en sus clubs de golf. Es falsa".

La fecha de publicación es del día 1 de marzo de 2009. La revista Time no publicó nada ese día, su número de ese mes es del día 2, y en portada aparecía Kate Winslet. De hecho, el montaje está hecho con titulares que aparecen en la revista real. Además, el marco rojo es más estrecho que en la publicación original, que además tiene otro frame más pequeño en el interior de color blanco que no aparece en portada falsa de Trump.

Y para hacerlo todavía mejor, mirad de dónde sacaron el código de barras para el montaje.

Amazing: Appears that the barcode on @realDonaldTrump's phony Time cover is actually barcode for software that lets you be a karaoke DJ. https://t.co/xEeLq6soaZ — David Fahrenthold (@Fahrenthold) 27 de junio de 2017

"Increíble: resulta que el código de barras en la portada falsa de Trump en Time es en realidad el código de barras de un software que te deja ser un DJ de karaoke".

En Twitter, cómo no, se han regalado a imaginar otras portadas que Trump podría haberse inventado, y son canelita en rama.

"'Time Magazine' es fake, pero esto NO".

Even this is more real than that fake Trump TIME cover... pic.twitter.com/AcyrJ5jCir — Olly Gibbs (@ollyog) 27 de junio de 2017

"Incluso eso es más real que la portada Falsa de Trump en Time".

Found these other totally really Trump magazine covers pic.twitter.com/h3D8gVJMXr — Liz Charboneau 🐝 (@lizchar) 27 de junio de 2017

"Encontré estas otras portadas completamente reales de Trump".

Put yourself on the cover of SI. We won't tell anyone it's fake 😉 pic.twitter.com/XkPt9jkylH — Sports Illustrated (@SInow) 27 de junio de 2017

"Ponte en la portada de SI. No le diré a nadie que es falso".

Para más inri, esta no es la primera vez que Invent Trump miente sobre sus apariciones en la revista Time. Hace tiempo aseguró tener "el record de todos los tiempos de portadas de Time", cosa que es una mentira como una catedral. Según The Post, Trump solo había protagonizado una portada de Time antes de entrar en el mundo de la política, y fue en enero de 1989.