Donald Trump mete la pata en su felicitación de cumpleaños a Melania por Twitter

El miércoles Trump felicitó vía Twitter el cumpleaños a su esposa Melania pero, siguiendo en la línea Trump, la felicitación incluía un pequeño error.

"¡Felicidades para nuestra primera dama de los Estados Unidos, Melania!".

Y decimos pequeña por el tamaño, porque la cagada en sí es bastante seria para un presidente de los EE.UU. ¿Notáis algo raro en esa bandera? ¿No?

Pues en Twitter, que tienen tiempo de sobra para ponerse a contar estrellitas sí se dieron cuenta de algo: la bandera tiene 39 estrellas en lugar de 50.

There are only 39 stars on that flag, sir. https://t.co/KATgoLIQUv — Dan Zak (@MrDanZak) 27 d’abril de 2017

"Solo hay 39 estrellas en esa bandera, señor".

This is so weird: The American flag on @FLOTUS Melania Trump's birthday card only has 39 stars. H/t: @eventsforgood pic.twitter.com/IYd2hdOXGJ — Christina Wilkie (@christinawilkie) 27 d’abril de 2017

"Esto es tan raro... la bandera americana en la felicitación de la primera dama tiene solo 39 estrellas".

Eso es especialmente raro, ya que la bandera americana nunca tuvo ese número de estrellas.

WE NEVER EVEN HAD A 39 STAR FLAG https://t.co/XpMS0LMd97 — SheriffFruitfly (@sherifffruitfly) 27 de abril de 2017

"Nunca hemos tenido una bandera con 39 estrellas".

Y resulta que no es la primera vez que Trump cuela esta misma bandera por error.

@christinawilkie @FLOTUS @eventsforgood IT'S THE SAME FLAG IN THE END OF THIS VIDEO!!!! https://t.co/jZOSS7VjNh

— Christopher Hayes (@chrislhayes) 27 d’abril de 2017

"La misma bandera sale al final de este vídeo".

Para aclararle las cosas al señor presidente: nunca ha habido una bandera oficial con 39 estrellas en la historia de los Estados Unidos. El diseño se creó por error cuando los fabricantes de banderas asumieron que dos Dakotas se añadirían como estados, pero no fue así. Resumiendo, los fabricantes de banderas se colaron y hay unas cuantas banderas así por el mundo, pero son piezas de coleccionista.

Note: there was never an official 39-star flag, but some folks thought there would be 39 states in 1889, so some flags were actually created — Brian Ruh (@brianruh) 5 de septiembre de 2016

"Nota. nunca ha habido una bandera oficial de 39 estrellas, pero unos tipos pensaron que habría 39 estados en 1889, así que se crearon algunas banderas".

Aunque, llamemos a las cosas por su nombre, esto tiene más pinta de ser un fallo de diseño gráfico de la casa blanca que no un gambazo real en la consideración de la cantidad de estados que hay en el país por parte de Trump.

Someone in the WH graphics operation has a 39-star flag saved on their computer as the current flag and is using it everything! — Christopher Hayes (@chrislhayes) 27 d’abril de 2017

"Algunien que lleva el dieño gráfico en la Casa Blanca tiene una bandera de 39 estrellas guardada en su ordenador como la bandera actual y no para de usarla".

Eso sí, lo uno no quita lo otro, el presidente de los Estados Unidos ha posteado (otra vez) una bandera más falsa que un billete de 30 euros, and that's a fail anyway.

