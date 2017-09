Trump envía bombarderos a la frontera norcoreana y carga contra el ministro de Exteriores de Kim Jong-un

Omer Messinger/Getty Images

Como dos niños que empiezan una pelea en el patio de una guardería. Así definía hace unos días a Trump y a Kim Jong-un el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Dos niños soberbios, arrogantes, envanecidos, fanfarrones y algo chiflados que se creen con derecho a todo con tal de “ganar” en ese juego tan masculino y tan vano del 'a ver quien la tiene más larga'. Quizás el haber crecido con toda clase de privilegios tenga algo que ver en esa sensación de plenipotencia que parece mover a ambos líderes en sus equilibrios verbales sobre la línea que separa la geoestrategia militar de la peor política-espectáculo.

El penúltimo intercambio entre esos dos niños grandes os la contábamos aquí hace unos días. Trump amenazaba con “destruir totalmente” Corea del Norte en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas y aprovechaba para provocar improvisando un apodo —desaconsejado por sus asesores— para su rival, “Rocket Man”. Kim Jong-un contestaba con un “voy a domar con fuego al desequilibrado viejo chocho lunático americano” y dejaba un consejo para Trump: “ejercitar la prudencia al seleccionar las palabras” a partir de ahora, o el lío sería muy gordo para todos.

Bueno, como cabía esperar, esa prudencia no ha llegado.

Ni en un lado, ni en el otro.

Ayer sábado, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, afirmaba en la 72 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas que Donald Trump está en una “misión suicida”.

“En el caso de que se pierdan vidas en Estados Unidos será por su culpa, por culpa de esa misión suicida de Trump”, ha dicho Yong-ho en un discurso en el que ha retratado al mandatario estadounidense como “una persona perturbada llena de megalomanía y autosuficiencia” que está intentando convertir a la ONU en un “nido de gángsteres”.

“El 'presidente malvado' está en la silla del presidente de Estados Unidos”, ha afirmado Yong-ho, antes de sugerir que, llegados a este punto, un ataque norcoreano es prácticamente inevitable.

“ Él trató de insultar a la dignidad suprema de mi país llamándole 'hombre cohete'. Al hacerlo cometió un error irreversible, haciendo aún más inevitable la visita de nuestros cohetes al territorio entero de Estados Unidos”.

El jefe de la Diplomacia norcoreana, no obstante, volvía a insistir en que el objetivo final de su programa nuclear es establecer un balance de poder con EEUU que funcione como argumento disuasorio frente a la “abierta hostilidad” de EEUU. Corea del Norte está dispuesta a defenderse si Washington muestra signo alguno de intentar una “operación de decapitación contra nuestro cuartel general o un ataque militar contra nuestro país”, ha asegurado Yong-ho.

Casualidad o no, pocas horas después de producirse esas duras declaraciones, bombarderos B-1B procedentes de Guam se unían a varios cazas F-15 llegados desde la base militar estadounidense en Okinawa para volar cerca de la costa este de Corea del Norte en una nueva demostración de fuerza militar de EEUU.

Según fuentes del Pentágono, nunca aviones estadounidenses se habían aproximado tanto a la frontera norcoreana en lo que llevamos de siglo.

Trump, por su parte, ha respondido a las palabras de Yong-ho renovando su amenaza de destruir Corea del Norte, aunque cambiando las palabras.

“Acabo de oír hablar al ministro de Exteriores de Corea del Norte en la ONU. Si sigue haciéndose eco de los pensamientos del Pequeño Hombre Cohete, no estarán por aquí mucho tiempo”, ha escrito POTUS en su Twitter personal.

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!