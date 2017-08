Trump mira el eclipse solar sin gafas de protección para deleite de Twitter

Getty

¿Hasta dónde el enfurruñado Trump es capaz de llegar cometiendo insensateces?

Bueno, solo una sola imagen: el presidente de Estados Unidos mirando ayer un eclipse solar total sin gafas especiales. No será por la falta de advertencias que los expertos hicieron acerca de los daños que podía generar en la retina.

"Mirar directamente al Sol es inseguro", advertía la NASA en un comunicado con el nombre de SAFETY. "La única forma segura de mirar directamente al sol total o parcialmente eclipsado es a través de filtros solares como gafas especiales", continuaba.

De pie junto a su mujer y su hijo Barron en el balcón de la Casa Blanca, el mandatario elevó su vista hacia el cielo, momento en el que alguien entre la multitud gritó "¡No mires!". Demasiado tarde, Twitter ya tenía el material para arder plagado de ironía.

Scientists: Climate change is real.Trump: Climate change is a hoax!Scientists: Don't look at the sun during #SolarEclispe2017Trump: pic.twitter.com/uvGSsyJEUo — David Schneider (@davidschneider) 21 de agosto de 2017

Científicos: el cambio climático es real.

Trump: el cambio climático es un engaño.

Científicos: no miréis al sol durante el #EclipseSolar2017

Trump:

i want someone to look at me the way Trump looks at the eclipse pic.twitter.com/15pfqYpkFy — oneyun da prophet (@oneyun) 21 de agosto de 2017

Quiero que alguien me mire de la forma que Trump mira al eclipse

¡Eres una noticia falsa!

AIDE: You need to wear eclipse glasses.TRUMP: Did Obama wear them?AIDE: Yes - it's a safety issue.TRUMP: Then it's settled. No glasses. pic.twitter.com/gXQrDat96l — Josh Jordan (@NumbersMuncher) 21 de agosto de 2017

AIDE: Necesitas llevar gafas para el eclipse.

TRUMP: ¿Obama las llevó?

AIDE: Sí, es un asunto de seguridad

TRUMP: Entonces está resuelto. No gafas.

In this moment, he became president pic.twitter.com/mQNrG7LlsP — Josh Billinson (@jbillinson) 21 de agosto de 2017

En este momento, se convirtió en presidente.

Scientists: Don't look straight at sun during eclipse.Trump: Hold my glasses. pic.twitter.com/3MySTJYq4d — Dan Worthington (@danWorthington) 21 de agosto de 2017

Científicos: no mirés directamente al sol durante el eclipse solar.

Trump: aguanta mis gafas.

Donald Trump trying to convince himself he can look at the eclipse without glasses on. 😂😂🤣🤣 #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/EeRKR6JNG8 — Ferrari Forbes (@ferrariforbes) 21 de agosto de 2017

Donald Trump intentado convencerse a sí mismo de que puede mirar el eclipse solar sin las gafas puestas.

"But president, you need special glasses to look at the eclipse"Trump: FAKE NEWS pic.twitter.com/NYllaoD7mG — LORD SLiME (@FRONZ1LLA) 21 de agosto de 2017

Pero, presidente, necesita gafas especiales para ver el eclipse.

Trump: FAKE NEWS

El periódico New York Daily News incluso ha llevado la imagen a portada. Quizá pasé a ser una de las grandes hazañas durante sus años como presidente de Estados Unidos.